Hay desabasto en algunas gasolineras

Un desabasto de combustible se ha visto reflejado en un gran número de gasolineras localizadas en Zapopan y Guadalajara, los empresarios aseguran desconocer la causa del porqué la gasolina no llega a sus negocios.Durante la mañana del jueves se registraron compras de pánico por parte de algunos automovilistas, que buscaban llenar su tanque de gasolina ante el cierre de gasolineras donde no había ni "gota" de hidrocarburo.Algunos empresarios indicaron que desde hace 15 días han detectado que el abasto es irregular."Pues comenzaron a faltar a traernos la gasolina, a veces traían Magna, otras veces Premium, y venían cada dos días, luego cada tres y así, nos dicen que es por el Huracán que un embarque no llegó a Manzanillo, otros que es por el robo de gasolina, dañaron algún ducto importante y es la consecuencia." Comentó Luz García administradora de una gasolinera de la avenida Américas.Por un parte fuentes cercanas a los grupos de gasolineras, indicaron que el desabasto era generalizado en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, y aseguraron que en tres días podría restablecerse el abasto, pues aparentemente una toma clandestina generó un daño que complicó la llegada del hidrocarburo al Estado.Al menos cinco gasolineras localizadas en la avenida Américas, López Mateos, Circunvalación Álvarez del Castillo, Patria, fueron donde se pudo detectar la falta de combustible."Nos dan en la torre, nos da miedo, yo ya fui a seis gasolineras y en ninguna hay, en otras sólo hay roja de la más cara, y nadie sabe nada, ni cuando se vaya a remediar esto." Comento Patricia González.

Por su parte José Ángel Muñoz, taxista del sitio 22, aseguró que son pocas las gasolineras que siguen funcionando con normalidad, y cada día que tienen que abastecer son menos las que encuentran."Ayer tuve que ir a Tlaquepaque, y hoy hasta la carretera a Nogales, no hay y nos da miedo a los taxistas, sin gasolina no podemos salir a trabajar, nadie sabe a que se debe esto, ojalá y no vayan hacerle como con el maíz y el jitomate, lo esconden porque va a subir, haber si no la aplican."En algunos puntos con menor afluencia vehicular, se detectaron gasolineras que funcionan no normalidad, y hasta el momento no han visto reflejada la escasez del hidrocarburo.

