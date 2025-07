Inauguran el Foro del Día Mundial de la Alimentación 2014

El Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, puso el acento este jueves, Día Mundial de la Alimentación, en la necesidad de reorganizar el campo, más allá de llevar a cabo reformas estructurales, legales y de derecho: “Urge que organicemos el campo de México. No es posible que sigamos produciendo maíz que el día de mañana no va a haber quién lo compre. No es posible que en el mercado sigan siendo los intermediarios los que siguen siendo beneficiarios”.

En el marco de la inauguración del Foro del Día Mundial de la Alimentación celebrada en Tepatitlán, Jalisco, dedicado este año a la agricultura familiar, el mandatario estatal insistió en la necesidad de una reorganización “en un modelo en donde nosotros podamos consumir antes que seguir importando alimento; aquí hay producción de calidad cuando hay un modelo que incluya o que genere estos equilibrios”.

Sandoval Díaz destacó que el Gobierno de Jalisco coincide con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Graziano da Silva, en que “el hambre cero en Jalisco no es solamente un sueño” y también en que “la paz mundial y el desarrollo sostenible no se pueden alcanzar sin acabar con el hambre”.En relación con este tema, recordó las cifras de la FAO según las cuales más de 800 millones de personas en el mundo, es decir, una de cada nueve, carecen de una alimentación que les permita llevar una vida activa y saludable, además de que la mayoría de quienes sufren hambruna viven en países en vías de desarrollo.

En el caso de México, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que existe una dependencia alimentaria del 43 por ciento, muy por arriba del 25 por ciento que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.“¿Qué pasa con estados líderes en producción agroalimentaria como Jalisco, cuando en el entorno nacional no se tiene este equilibrio? ¿Qué debemos hacer ahora ante la volatilidad de los precios? ¿Qué podemos hacer ahora ante la baja productividad, ante el cambio climático? Necesitamos invertir más en extensionismo rural, en innovación, ciencia, tecnología y que llegue a los productores del campo en todas sus regiones, que lleguen los incentivos de manera oportuna, que podamos invertir en mejorar nuestras semillas, nuestro fertilizante”, expuso el Gobernador del Estado.

Declaró también que el impulso al financiamiento tiene que ser una realidad, “sobre todo se tiene que traducir en mejor producción, en asesoría, en capacitación, en apoyar al productor, desde la producción hasta la comercialización del producto”.

En relación con el tema de la producción y de generar equilibrios, Sandoval Díaz subrayó la importancia de la rectoría y la visión del Estado, en el sentido de que “no podemos nosotros seguir admitiendo que las ciudades están llenas y las campos se estén quedando vacíos, porque no hay una política de inversión a la industria del campo, porque no hay apoyos oportunos a nuestros productores”.

ASÍ LO DIJO

“Los números y las cifras no nos darán de comer, pero sí el trabajo coordinado, sí priorizando esto como uno de los retos del milenio, como se ha venido estableciendo en cada uno de los municipios de los estados y de los países, podemos transformar la realidad de nuestra gente y que, entonces, accediendo y alimentándose con lo necesario, el niño pueda crecer aprendiendo y el adulto mayor pueda salir a trabajar sus tierras”

EL DATOLa ONU proclamó 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.

“Alimentar al mundo, cuidar el planeta” es el tema elegido para promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños agricultores

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .