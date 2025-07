Inseguridad no es foco rojo en elecciones: Córdova

La inseguridad que se vive en algunos estados y regiones del país no representa un foco rojo o signo de alerta ante el próximo proceso electoral, pues esta situación ya se ha afrontado anteriormente, consideró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

"Hoy, evidentemente, hay una crisis en este tema en el estado de Guerrero, hay otras entidades, como Michoacán. Pero lo que me importa subrayar es que el tema de la inseguridad no es un tema reciente, desafortunadamente, y no es un tema con el que no se haya lidiado en el pasado: las elecciones del 2012 se realizaron en un contexto de inseguridad grave en muchas regiones del país", dijo.

Córdova, quién estuvo de visita en Guadalajara para presentar el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, recordó que pese a la situación que se vivía en aquel momento, el entonces instituto Federal Electoral logro instalar todas las casillas.

Además, consideró que el tiempo que tardarán en realizarse las elecciones puede cambiar de forma favorable la condición de inseguridad de algunos puntos.

Lorenzo Córdova también indicó que se han estado realizando reuniones con todos los institutos electorales de los estados para conocer la situación en la que se encuentran, y poder definir qué temas serán abordados de forma conjunta para poder solucionarlos.

De igual forma dijo que los aspectos financieros no pueden ser un impedimento para realizar las elecciones, por lo que consideró que este asunto es uno de los más prioritarios y que incluso, podrían intervenir en caso de ser necesario.

Respecto al tema de las urnas electrónicas con las que cuenta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Córdova Vianello indicó que definitivamente éstas no serán utilizadas en el siguiente proceso electoral, pues no se cuenta con el marco jurídico para validar su uso dentro del modelo de casillas únicas que se manejará.

"Jalisco es probablemente la entidad o de las entidades en donde el proyecto de la urna electrónica había avanzado hasta tener un uso legal, es decir, que era usada en elecciones constitucionales y no sólo en pilotos. Lo que sí queda claro es que con las disposiciones actuales y la instalación o la determinación de la casilla única, la urna electrónica no puede ser utilizada en esta casilla única, porque no puede ser utilizada en las elecciones federales", dijo.Llama PAN a blindarse contra delincuencia organizada

Por otra parte, el Partido Acción Nacional en Jalisco conmina a todas las fuerzas políticas del Estado a blindarse ante la delincuencia organizada, a fin de que no permee entre los candidatos a algún cargo de elección popular.“Estamos pidiendo que nos blindemos como partidos políticos en el tema de la delincuencia organizada. Es necesario que seleccionemos muy bien a todos los candidatos y las propuestas que vamos a presentar porque son más de mil las candidaturas que están en disputa y es necesario que los partidos hagamos ese compromiso de presentarle a los ciudadanos las mejores propuestas”.Puntualizó que el crimen organizado no sólo podría infiltrarse a los comicios a través de los candidatos, mismos que una vez electos dijo, puede ser que reciban presiones de parte de la delincuencia, por lo que la petición al Gobierno del Estado es también para que se mantenga vigilante de las campañas.El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Gustavo Macías Zambrano, señaló a ese respecto que Acción Nacional predicará con el ejemplo al ofrecer al electorado candidatos probos, para lo cual revisará en materia legal a sus nominados, además de que en poblaciones pequeñas preguntará entre la comunidad el proceder de los postulantes a algún cago público tanto de ellos como de sus familiares.QUE VIGILEN LA ELECCIÓNAdemás del escrutinio de los electores que podrán rechazar o aprobar a los candidatos con base en sus antecedentes y trayectoria, el dirigente estatal del PAN solicitó al Gobierno del Estado vigilar la selección de los candidatos seleccionados y proporcionar información a los partidos sobre el historial de los mismos. Ello, sin soslayar mecanismos como los de control y confianza a los que eventualmente se pudiera someter a los aspirantes a algún cargo de elección popular.Tras señalar que existe el riesgo de que se infiltre el crimen organizado en los partidos políticos como ocurrió en el estado de Guerrero, Macías Zambrano señaló que Jalisco podría no ser la excepción por su colindancia con Michoacán y Zacatecas, regiones que podrían ser propensas dijo, “para que tengan problemas los candidatos”.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .