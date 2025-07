Inseguridad no es un factor de riesgo para frenar elecciones: presidente INE

La inseguridad que se vive en algunos estados y regiones del país no representa un foco rojo o signo de alerta ante el próximo proceso electoral, pues esta situación ya se ha afrontado anteriormente, consideró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello.

"Hoy, evidentemente, hay una crisis en este tema en el estado de Guerrero, hay otras entidades, como Michoacán. Pero lo que me importa subrayar es que el tema de la inseguridad no es un tema reciente, desafortunadamente, y no es un tema con el que no se haya lidiado en el pasado: las elecciones del 2012 se realizaron en un contexto de inseguridad grave en muchas regiones del país", dijo.

Córdoba, quién estuvo de visita en Guadalajara para presentar el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, recordó que a pese de la situación que se vivía en aquel momento, el entonces Instituto Federal Electoral logró instalar todas las casillas.

Además, insistió en que sí de momento hay inseguridad en algunos puntos, ésta puede cambiar en el tiempo que falta para que se celebre el proceso electoral.cr

