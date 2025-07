Buscan garantizar el acceso a la información con “Jalisco Transparente”

Con el fin de garantizar el acceso a la información pública gubernamental y a la protección de los datos personales en Jalisco, esta mañana el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad (ITEI), Cynthia Patricia Cantero Pacheco, firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo y la ejecución del programa “Jalisco Transparente”.En el acuerdo, el Ejecutivo estatal se compromete a garantizar las condiciones mínimas de equipamiento que permitan dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia en los municipios de Jalisco. Dotará de equipo de cómputo, escáner, cámara web e Internet a aquellas unidades de Transparencia municipales que no cuenten con al menos un equipo de uso exclusivo para estas funciones, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.“Cerca de 25 municipios de Jalisco no tienen página de Internet, lo que dificulta el cumplimiento de su deber en términos de transparencia. En otros casos, la falta de infraestructura o de conectividad han sido justificación para no ceñirse a la Ley de Transparencia vigente”, informó Sandoval Díaz.El acuerdo contempla asimismo la realización de una campaña de difusión y capacitación tanto a la sociedad en general como a los servidores públicos, para que sepan cómo deben hacer cumplir la Ley de Transparencia.cr

