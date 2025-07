Convoca FEU a paro en la UdeG

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, José Alberto Galarza Villaseñor, convocó a más de 240 mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara a realizar un paro de labores los días 22 y 23 de octubre en apoyo a las marchas nacionales que se efectúan para exigir que aparezcan vivos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.Frente al Paraninfo Enrique Díaz de León, hizo un llamado exhortando a las autoridades universitarias a que también lo hagan. “No les bastó la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Ni los más de 20 cadáveres encontrados en una cloaca en el Estado de México. Ni los 10 periodistas asesinados en Veracruz, sólo en la actual administración. Ayer la doctora María del Rosario, fue asesinada en Tamaulipas por denunciar desapariciones a través de Twitter. La asesinó el crimen organizado para silenciarla. Subieron, a su propia cuenta, fotos de su cadáver como un ejemplo de lo que le pasará a aquellos que levanten la voz” dijo Galarza Villaseñor.Añadió que la propuesta es precisamente dicha acción de protesta por la violencia que se vive en el país, y señaló que durante seis años, el eje gubernamental ha sido la guerra: “En esa guerra desaparecieron y fueron asesinados más de 80 mil personas. En una nueva etapa de gobierno, la situación no ha cambiado. La violencia, la impunidad y la injusticia es lo que impera en este país de muertos”.El líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, dijo que existen “narco gobiernos” y “narco policías haciendo el trabajo del crimen organizado” y añadió: “Un sistema de justicia que no encuentra más culpables que las propias víctimas”.Galarza Villaseñor, dijo que el pueblo no puede acostumbrarse a los cuerpos que aparecen en las calles, “a las granadas en los bares, a los desaparecidos, a los cuerpos colgando, a los decapitados. Lo peor del horror, dicen, es acostumbrarnos a él”.Finalmente llamó a las autoridades universitarias a sumarse a la protesta, pese a que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla sentenció hace unos días que la universidad no pararía labores, como ha ocurrido en universidades de Michoacán.

