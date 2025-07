Deben dejar sus cargos 25 directores de Policía Municipal

Al menos 25 directores de Policías Municipales en Jalisco, están en la mira de las autoridades del Gobierno del Estado, y a no más de una semana, deberán entregar sus cargos, esto debido a que no fueron aprobados en los exámenes de Control y Confianza que les fueron practicados.Aunque no se proporcionaron los nombres de los elementos, el gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, indicó que los jefes policiacos que deberán abandonar sus cargos corresponden a municipios localizados en las regiones de la Costa Sur, Valles, y Norte, y no se indicó si los comisarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara habían librado mantener su cargo con la aprobación de sus exámenes."Reprobaron el examen y deben ser separados a la brevedad, no tienen oportunidad de hacer otros exámenes porque resultaron no ser confiables. Deben ser separados completamente, no pueden estar ni siquiera en una actividad menor. Hay 25 municipios donde debe haber cambio de director de policía”, indicó el gobernador.Además indicó que se ha considerado realizar algunas consideraciones para reevaluar a algunos elementos en donde fallaron en cuestiones que no ponen en riesgo su honestidad como servidor público.cr

