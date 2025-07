Despedirán a 25 directores de policía

Al menos 25 directores de policías municipales en Jalisco, están en la mira de las autoridades del Gobierno del Estado, y en no más de una semana, deberán entregar sus cargos debido a que no fueron aprobados en los exámenes de Control y Confianza que les fueron practicados.Aunque no se proporcionaron los nombres de los elementos, el gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, indicó que los jefes policiacos que deberán abandonar sus cargos corresponden a municipios localizados en las regiones de la Costa Sur, Valles, y Norte, y no se informó si los comisarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara habían librado mantener su cargo con la aprobación de sus exámenes.NO HAY SEGUNDAS OPORTUNIDADES

El gobernador del Estado, precisó que los mandos reprobados, no deben tener segundas oportunidades, pues su confianza para ocupar un cargo tan importante como es la seguridad de la ciudadanía, ha quedado en duda."Reprobaron el examen y deben ser separados a la brevedad, no tienen oportunidad de hacer otros exámenes porque resultaron no ser confiables. Deben ser separados completamente, no pueden estar ni siquiera en una actividad menor. Hay 25 municipios donde debe haber cambio de director de policía”, aseguró el mandatario estatal.Además, indicó que se ha pensado en realizar algunas consideraciones para reevaluar a algunos elementos que fallaron en cuestiones que no ponen en riesgo su honestidad como servidor público.“Muchos de ellos ya se están separando", señaló Sandoval Díaz y advirtió que en otros casos, existen observaciones que pueden ser analizadas, por ejemplo elementos que no aprobaron los exámenes psicológicos.”TRABAJO COORDINADO

Ante la desbandada de los jefes policiacos, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aseguró que su gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales para que la ausencia de un mando, no sea el fundamento de conflictos, por lo que apoyarán hasta que otro uniformado sea elegido y garantizado para ocupar el cargo.QUEJAS DE LA FUM

Así también el gobernador de Jalisco trató el tema de la Fuerza Única Metropolitana y Regional, donde se han reportado más de 40 quejas en las que se señala a los elementos por robo, amenaza y tentativa de homicidio, y cuya área de la Fiscalía de Derechos Humanos, se encarga de trabajar en la investigación de los hechos.El titular del Ejecutivo indicó que se trabaja en la investigación de las quejas y denuncias que han sido presentadas por la ciudadanía que se ha visto involucradas en el tema, y manifestó que cualquier elemento al que se le compruebe el abuso, será acreedor a sanciones severas, pues la Fuerza Única fue creada teniendo como principal base el garantizar el respeto a los derechos humanos."Esta policía debe ser una policía que genere confianza. Tres alcaldes me refirieron problemas con los elementos. Necesitamos mandar mensajes de sanciones ejemplares a quienes no cumplan y no respeten la Ley de Derechos Humanos. Estamos presentando denuncias, sanciones y seguimiento a los elementos que se excedan en el uso de sus facultades y de atribuciones."MINISTERIOS PÚBLICOS

Cabe señalar que en días pasados fueron removidos de sus cargos un total de 80 ministerios públicos que tampoco fueron aprobados en sus exámenes de Control y Confianza, y según el Fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, algunos de ellos no fueron sujetos a una consideración de reevaluar su caso, pues se les señaló en casos relacionados con la corrupción en el ejercicio de la función pública.cr

