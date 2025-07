No habrá marcha atrás a la tarifa actual: Aristóteles

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, afirmó que no cederá a presiones de los transportistas que exigen un incremento tarifario. Señaló que no habrá marcha atrás a la decisión de no autorizar un aumento en tanto no se cumpla con las mejoras al servicio establecidas en el decreto firmado en marzo del presente año y no aceptará “chantajes”.Por su parte, los transportistas de la zona metropolitana dicen estar enfrentando una dura crisis económica que no les permite avanzar, por lo que urgen al gobierno del Estado a que concluya con el proceso de certificación de las rutas que ya cumplieron con los requisitos que se les impusieron para que puedan volver a cobrar la tarifa que ya se les había autorizado, indicó Juan Carlos Villareal, presidente del Frente Unido de Concensionarios y Subrogatarios (Fuscej)."La gente no quiere esperar, la gente no quiere seguir en intentos de certificación donde no ha habido avances, la gente quiere que se cierre el tema lo más pronto posible y bueno, decir que no es un no a la certificación y a la modernización. Al contrario sí queremos modernizarnos, pero queremos un camino claro", dijo.QUIEREN FECHAS

Su principal exigencia, agregó el líder transportista, es que se les defina a partir de cuándo se realizará la certificación de las rutas que ya hicieron el cambio de unidades, que ya comenzaron a entregar un sueldo fijo a sus conductores y que equiparon los vehículos con un sistema de cámaras de video y equipos GPS, requisitos que les planteó la autoridad para que puedan cobrar siete pesos.Villareal indico lo anterior al término de una asamblea en la que participaron los organismos que representan a los poco más de cinco mil 200 transportistas que hay en Jalisco. Durante este cónclave se acordó que se le pedirá de manera formal al gobierno estatal que concluya con la certificación de manera pronta.CONVOCAN A MARCHA

Además de esto, los transportistas convocarán a una mega marcha para la semana entrante, en específico para el jueves. Esta manifestación no significará que el servicio del transporte público se detenga pues se espera que asista la mitad del personal que trabaja ahí.

Por su parte, el presidente de la Alianza de Camioneros de Jalisco, Hugo Higareda, indicó que además de la situación financiera, los transportistas viven en la incertidumbre de no saber si al momento de invertir en las mejoras del servicio se verán beneficiados con el cobro de una mejor tarifa."Muchos compañeros ya han cumplido, muchos compañeros ya hicieron el esfuerzo, la inversión, y lo primero que tenemos que exigir es el respeto a la inversión que ya se hizo. Hay quienes ya cumplieron y hoy no pueden cobrar siete pesos porque no hay un trámite, un camino cierto para poder obtener la certificación. También hay quien no puede cumplir, porque la situación económica no se lo permite, porque tiene menos aforo, porque sube menos pasajeros cada día las unidades, y también en definitiva no quiere cumplir. También hay quien no cree que al invertir van a obtener los siete pesos porque muchos lo han hecho y no lo han conseguido", indicó.NO HAY FECHA PARA CONCLUIR PROCESO

Por su parte, el secretario de Movilidad en Jalisco, Mauricio Gudiño Coronado, afirmó que no existe una fecha clara ni precisa para concluir con el proceso de certificación de las unidades del transporte público, por lo que no se sabe con exactitud cuándo se podrá terminar con esto.

El funcionario estatal agregó que aunque se trabaja administrativamente en el proceso desde la dependencia a su cargo, aún existen diversos aspectos de parte de los camioneros que deben cumplir.

"En el caso de seguridad vial ya hay bastantes rutas que tienen el cumplimiento con el tema de la capacitación de los conductores y la certificación, entiendo que en la secretaría del trabajo también han avanzado algunos y en la parte de la dirección general del transporte, donde hacen la revisión general de las unidades, hasta el momento no se ha certificado ninguna, pero se está trabajando", dijo.

El secretario de movilidad enfatizó que de momento no se ha podido acreditar ninguna ruta, pero "hay muchas que ya están muy cerca de lograrlo".

Respecto al pliego petitorio que entregarán los camioneros, mediante el cual solicitarán que se de celeridad al proceso de certificación, dijo que se hasta que éste sea entregado se podrá emitir algún pronunciamiento, en tanto, esperarán a que el documento llegue para poder revisarlo.

El titular de la Secretaría de Movilidad añadió que en lo que sí se ha estado avanzado ha sido en el proceso del registro del transporte público, otro de los aspectos que se plantearon como parte del nuevo modelo para la implementación de un adecuado esquema de movilidad.

"En este momento el registro estatal ya está entregando tanto los dictámenes jurídicos, como las concesiones a los transportistas. También los hologramas y yo espero que este proceso se venga acelerando de manera importante. Nos vimos muy contentos de prácticamente haber acabado ya con el registro en Guadalajara y en Puerto Vallarta, en este momento ya estamos haciendo el registro en otras zonas del estado". Agregó que tanto en la zona metropolitana de la capital del Estado como en el municipio costero, el avance del registro debe estar en el 98 por ciento.EL DATO:

De acuerdo a cálculos de los camioneros, de las más de cinco mil unidades de transporte público colectivo que hay en Jalisco, cerca de cuatrocientas ya están en condiciones de ser certificadas.cr

