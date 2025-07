La esperanza se pinta de rosa

Se realizó una caminata por las mujeres con la enfermedad y La Minerva se iluminó de rosa; acudieron funcionarios estatales para acompañar a cientos de participantes que apoyan la causa

Con la expectativa de tener una respuesta importante de las mujeres, y con la experiencia de haber sido sobrepasados en el número de revisiones hechas, los Hospitales Civiles de Guadalajara junto con el Instituto de Cancerología, realizan este sábado su jornada anual de detención oportuna de cáncer de mama.A diferencia de lo hecho en el 2013, cuando la jornada anual que estaba programada para un sólo fin de semana se hizo en una plaza pública, y que finamente se tuvo que alargar a tres, en este año las revisiones médicas se practicaron en las instalaciones de las dos unidades hospitalarias con las que cuenta el civil, indicó el director de los nosocomios, Héctor Raúl Pérez Gómez."Estamos con nuestras instalaciones abierta a todo lo que dan en capacidad para que si al igual que el año pasado llegamos a tener una afluencia tal que no tuviera en el riesgo de ser rebasados, pues de manera conjunta todos poder salir adelante con la respuesta que debemos dar a la población", dijo.Además, recordó que el año pasado se practicaron, en total, mil 600 revisiones, por lo que de espera que este año se superé en gran medida la cantidad de revisiones. Debido a esto, tanto en el Hospital Fray Antonio Alcalde como en el Juan I. Menchaca, se hicieron revisiones médicas integrales, explotaciones clínicas y, en los casos que lo requieran, se practican mamografías."En esta ocasión pensamos que era conveniente llevarlo a cabo en el Civil. No vimos una gran diferencia de hacerlo en una plaza pública a hacerlo en las propias instalaciones, desde el punto de vista de la publicidad, pero sí vimos una gran diferencia desde el punto vista para la comodidad de las usuarias, desde el punto de vista para hacer de forma inmediata los servicios de ecosonografía, de mamografía y por eso es que estamos aquí en nuestras unidades", añadió.Pérez Gómez recordó que no todas las pacientes que acuden requieren una exploración a fondo, por lo que son valoradas por médicos especialistas quienes determinan cuáles serán los estudios que se tendrán que hacer.También recordó que de la campaña pasada se pudo detectar a seis mujeres que presentaban diversos niveles de cáncer en el seno, por lo que recibieron atención oportuna a partir de que fueron detectados y, en el caso de una de ellas, se le pudo integrar al programa de reconstrucción mamaria luego de que recibió tratamiento integral.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .