Obras en Parque Rojo afectan ventas

Mucha tierra, ruido de la maquinaria que está trabajando ahí y la reducción de las ventas es lo que han tenido que soportar algunos comerciantes que se ubican frente al costado sur del Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, en el que se hacen obras de remodelación a cargo del Ayuntamiento de Guadalajara.Aunque no se tiene una gran afectación a la vialidad, salvo cuando existen vehículos que descargan materiales, la tierra y el muro de tablones que se colocaron para evitar que la gente ingrese a la zona de las obras han impactado en todo el entorno, según dijeron los comerciantes.Por las banquetas sí se puede caminar, pero mucha gente no lo hace debido a que no quieren ser "empanizados" por los trabajos.Estas dos situaciones hacen que automovilistas y peatones eviten quedarse en este punto, indicó la responsable de un local de ensaladas que está frente al parque.Dentro de la zona delimitada por los tablones se puede observar que algunas jardineras han sido reconstruidas, además la fuente que está en esta misma sección del parque ha sido intervenida, sin embargo, todavía existen zonas en las que se nota que el avance de los trabajos no ha sido tan grande.Desde la zona por donde sí se puede caminar se observa que una estatua que está a un costado del ingreso del Tren Ligero está protegida con plásticos negros, a fin de evitar que se dañe por los trabajos que se realizan.

El apunte

En lo que respecta al costado norte del parque, en donde existe una gran cantidad de comerciantes ambulantes, pues muchas rutas de camión tienen ahí su terminal, lo que incrementa el número de potenciales clientes, no se sabe con exactitud cuándo se iniciarán los trabajos, según dijeron los propios comerciantes.Estos comerciantes al no tener permiso fijo, muchos tendrán que buscar otra opción para ubicarse, ya que no podrán reclamar algún derecho.

