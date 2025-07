Temen uso de bici; falta infraestructura

"Sí me subo a una bici, pero sólo para moverme a la Vía (Recreactiva)", dijo un automovilista que, atrapado en el tráfico de medio día del centro de Guadalajara, tuvo que buscar una ruta alterna por las obras que se hacen en el primer cuadro para la implementación de la zona 30."El peligro son los choferes que no respetan. Les vale o hacen las cosas como si la calle fuera de ellos. A uno como carro también le avientan su auto", dijo mientras esperaba a que el semáforo se pusiera en verde y a que no quedaran autos atorados por el tráfico, pues ya tenía dos sigas sin poder avanzar.El principal problema que se tiene en la ciudad es que no hay ciclovías suficientes y las que están no las respetan, pues con esto se podría fomentar a la población para que usaran la bici y dejaran el carro en casa, dijo Paola, quien confesó que aunque ella sí utiliza su bicicleta de vez en cuanto, sólo lo hace cuando tiene que recorrer distancias cortas, pues sabe que en Guadalajara hay muchos ciclistas que han muerto al estar rodando en las calles.Por su parte, Ricardo Viveros, quien trabaja en la zona centro de la capital de Jalisco indicó que prefiere viajar en camión, pues así no tiene que buscar estacionamiento, pues aún en los fines de semana es complicado encontrar dónde dejar el carro.Indicó que de lunes a viernes sólo hay "de dos sopas": pagar estacionómetro o pagar en un estacionamiento privado. Pero los fines de semana hay que lidiar con los "viene-viene" que apartan lugares y los rentan por cuotas fijas.Respecto a la creación de las zonas 30, dijo que esta medida es positiva, pues él, por necesidades de su trabajo, requiere caminar de una tienda a otra a llevar mercancía o algunos paquetes.De acuerdo a su experiencia, los carros, aunque no puedan avanzar a gran velocidad, no respetan al peatón, por lo que insistió en que si se toman medidas para cuidar a quienes caminan se estará haciendo "más amable" el andar en el primer cuadro.Durante un recorrido realizado por La Crónica de Hoy Jalisco en donde se hacen estos trabajos, se pudo constatar que la parte de los pavimentos tiene un avance significativo, pues sólo falta que se termine la unión de estos con las banquetas.Aunque hay zonas que aún están protegidas con malla ciclónica, este sábado hubo menos personal trabajando en la zona, a diferencia de los demás días de la semana.

