Transportistas no nos van a intimidar: Almaguer

Luego de que camioneros anunciaran que la próxima semana realizarán una marcha para pedir un aumento a la tarifa del transporte público, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Eduardo Almaguer señaló que el amago no servirá de nada mientras no cumplan los mínimos requisitos para mejorar el servicio.“El día de hoy hubo un anuncio de que los señores transportistas van a marchar el día jueves para pedir un aumento del transporte público. La respuesta del gobernador, su gobernador, ha sido muy clara y muy contundente: no habrá aumento si no se mejora el servicio del transporte público y no nos van a intimidar”, señaló Almaguer en el marco del informe de actividades de la diputada federal Leticia Mendoza.El titular de la STPS reiteró que el servicio del transporte público es un servicio del estado que les concesiona a particulares “para servirle a la gente, no para servirse a ellos en demérito de la gente”.

