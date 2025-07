Eligen al "rey del parque" en festival canino

El Primer Festival Canino en Guadalajara tuvo lugar este fin de semana en el Parque Extremo, con el objetivo de promover una cultura de convivencia y entendimiento entre amos y mascotas, además se ofrecieron talleres, charlas, exposiciones y un concurso para el mejor amigo del hombre. La experiencia fue calificada como exitosa por funcionarios municipales que la organizaron.Juan Carlos Vázquez Becerra, secretario de Medio Ambiente y Ecología, informó que se inscribieron al concurso denominado "El rey del parque" alrededor de 150 perros de los cuales se premió a tres: uno en la categoría de belleza, otro por el mejor disfraz y el tercero por habilidades y la ejecución de mejores gracias. Los ganadores fueron elegidos por el público presente, que en mucho ayudó con las porras para cada una de las mascotas concursantes.En el Festival Canino también se impartió a los propietarios de algunas mascotas capacitación y concientización sobre el cuidado y atención para las mismas, así como espectáculos culturales y recreativos.Tener una mascota es un privilegio, pero darle la atención necesaria no es cosa tan sencilla, se requiere dedicación y esfuerzo, dijo por su parte la directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), Viridiana Flores Madrigal, quien destacó que estas actividades buscan concientizar a las personas sobre el no maltrato a los animales."El tener un perrito no es como tener un juguete de peluche que pueden tirar cuando ya crece y cuando ya no está bonito. Lo que buscamos es concientizar a la gente de que tener una mascota implica muchos cuidados”.Así mismo, dijo que la iniciativa de este evento surgió a petición de los mismos usuarios del Parque Extremo que ahí acuden para pasear y convivir con sus mascotas.“La verdad es que fue una iniciativa de la gente que viene con sus mascotas, ellos nos pedían mucho que les ayudáramos no sólo con tener un espacio como el parque canino, sino que también pudiéramos ayudarles sobre cómo le podían hacer para mejor cuidar a sus mascotas”.

Fotos: Cortesía

dn

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .