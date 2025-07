Hacen sugerencias sobre la circuncisión

Actualmente, la única razón por la cual se realiza la circuncisión a los niños recién nacidos o en edad más avanzada es porque el prepucio no es lo suficientemente flexible, por lo que se pueden acumular fluidos alrededor de la cabeza del pene y producir infecciones, picazón y mal olor, así como cáncer. El prepucio tiene una función muy importante y es proteger al glande y sobre todo al sistema urinario.El jefe del servicio de Urología del Hospital General de Occidente (HGO) de la Secretaría de Salud Jalisco, Arturo Rodríguez Rivera, explicó: “En el recién nacido, el prepucio protege al glande de estar en contacto con las heces. Si a un bebé se le hace la circuncisión, cuando hace popó en el pañal, la parte del glande, el orificio por donde orina, queda en contacto directo con el excremento, lo que puede traer riesgo de infección en las vías urinarias”.Los primeros aspectos que se valoraron para practicar o no la circuncisión fue que se comenzó a notar que las infecciones de vías urinarias se redujeron en muchos de los niños a los que no se les practicaba la circuncisión. Una vez que los médicos se percataron de ello, fue cuando decidieron no hacer esta práctica de rutina a partir del año 1980.“Se recomienda realizar la circuncisión cuando el prepucio es muy estrecho y no permite que se libere el glande, y es a partir de los ocho años de edad cuando se puede detectar si esto sucede. En ocasiones esto sucede también en etapas más adultas, donde al momento de querer retraer la piel para dejar libre el glande no se logra, a lo que se le llama sismosis.Asimismo, cuando se quiere regresar el prepucio a que cubra el glande y no se puede, ese atrapamiento va a provocar que se alteren las venas y con ello se hinche el pene, lo que se le denomina parasismosis” explicó el experto.Los adultos

En cuanto a los adultos, enfermedades como la diabetes podrían ser las causantes de que se presente una infección en el prepucio, en donde se forma una esclerosis, un anillo fibroso duro que no permite que la piel se retraiga y se libere completamente el glande. Eso es una indicación de que se debe hacer la circuncisión en el adulto.En cuanto a sexualidad, algunos estudios refieren que con la circuncisión se obtiene mayor placer sexual, pero son los varones que no están circuncidados los que obtienen una mejor erección.

Para saberLa recomendación que se hace a los padres de familia es que a partir de que los niños cuenten con dos años de edad se les comiencen hacer ejercicios en su pene y bajarle el prepucio para que se descubra bien el glande, así como posteriormente enseñarlos a asearse correctamente el pene para evitar cualquier enfermedad e infección.

