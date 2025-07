Omitieron 69 alcaldes su declaración patrimonial

Un total de 69 presidentes municipales de la pasada administración se fueron de sus cargos sin presentar su declaración patrimonial. Ante ello, queda demostrado que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se encuentra llena de lagunas legales que permiten que los funcionarios, sean del nivel que sean, puedan retirarse de sus funciones sin cumplir como los obliga la ley, con su responsabilidad de informarle a la ciudadanía con qué patrimonio llegan y con cuál se van.En algunos de los casos, según los documentos consultados por La Crónica de Hoy Jalisco, se demuestra que las declaraciones que omitieron los entonces presidentes municipales, fueron de hasta dos años consecutivos en los que estuvieron en el cargo, hasta la final, que es la que se debe realizar antes de entregar su puesto a su sucesor.No han sido requeridos

A la fecha, ninguno de los 69 presidentes municipales que omitieron y decidieron ya no presentar su declaración patrimonial, ha sido requerido por las autoridades responsables como sería la Contraloría y el mismo Congreso del Estado; lo que quiere decir que no han sido sancionados porque sencillamente muchos de ellos no son ya funcionarios públicos.Los 69 presidentes municipales omisos en su declaración patrimonial, estuvieron como responsables de 53 municipios, es decir, en algunos de ellos como es el caso de Poncitlán, se tuvieron al frente a tres presidentes municipales durante los tres años de mandato, lo mismo ocurrió en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Tonila y Tolimán, donde tres personas ocuparon la presidencia en distintos periodos.Entre los presidentes que se fueron guardando en secreto sus bienes, se encuentra José Antonio Mateos Nuño, entonces alcalde de Tonalá, quien según el registro no declaró al final de su administración sobre el crecimiento o decremento de sus propiedades.Otro que llama la atención es quien fungiera como presidente municipal de Gómez Farías, Alfredo Naranjo López, a quien le faltó su declaración final, y a la fecha labora dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos y según el documento del Congreso del Estado, es uno de los omisos hasta la fecha.Los ahora ex alcaldes omisos, no han sido sancionados como prevé la Ley de Responsabilidades, sobre todo porque en su mayoría, ya no son funcionarios públicos.Esta administración cambió

Con la intención de que no se siga acrecentado el número de funcionarios que incumplen con la presentación obligatoria de la declaración patrimonial, el Congreso del Estado realizó algunos cambios en lo que se prevé que los omisos sean sancionados con una multa que se descontará directamente de su nómina.Según la reforma a los artículos 93 y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, las sanciones van de 420 pesos a 5 mil 600 dependiendo de sueldo y nivel jerárquico.

