Requieren a exediles que omitieron su declaración

Trabaja la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado que preside del diputado panista Juan Carlos Márquez en la revisión de regidores y exediles que no han cumplido con la obligación de presentar su declaración patrimonial a la que están obligados por ley y que corresponde al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y entre los que se encuentran 69 presidentes municipales de la pasada administración que continúan en dicha lista.Tras afirmar que todos los actuales presidentes municipales de los 125 municipios de Jalisco ya cumplieron con dicha obligación, el diputado panista señaló que el 31 de Mayo de 2014 fue el último día para que los funcionarios públicos, entre ellos los regidores tanto de elección popular como los de designación directa cumplieran con la presentación de su declaración patrimonial 2013.“Después de lo cual, a partir del 1 de junio ya es omiso y ya tu comprobante de declaración patrimonial ya sale con carácter de extraordinario y puedes estar sujeto a una sanción o puedes estar sujeto también a que la propia Comisión de Responsabilidades te cite para que aclares los términos de tu declaración al momento en que la presentes, porque ya existe una presunción de que no la presentaste porque puede tener una irregularidad en esta caso como funcionario”.Por tal razón la Comisión parlamentaria de Responsabilidades emitió ya oficios personalizados a los ediles omisos urgiéndoles el cumplimiento de dicha obligación y advirtiéndoles que de lo contrario, en un plazo de 15 días después de recibido el oficio, procederían sanciones para los regidores cuya extracción es la elección popular o el apercibimiento más amonestación para aquellos que fueron nombrados de manera directa.“Estamos prácticamente notificando a los ayuntamientos omisos en este caso para que cumplan con esta obligación, o en su defecto sí se podrá iniciar contra los de elección popular un proceso administrativo dentro de la propia Comisión de Responsabilidades para efecto de sancionarlos”.El legislador precisó que para el caso de los regidores y ediles de designación directa lo que procede en caso de que no presenten su declaración patrimonial es un apercibimiento para que cumplan y subsanen dicha omisión que, de no hacerlo se podrá hasta entonces, iniciar un procedimiento para sancionarlo con una suspensión o hasta la inhabilitación.

