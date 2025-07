El servicio de transporte no vale ni $6: Almaguer

Asegura el funcionario estatal que el transporte urbano no ha mostrado mejorías en los últimos 20 añosA siete meses de que se revirtió el alza de un peso a raíz de un accidente mortal, los camioneros no cumplieron con los requerimientos oficiales

Ante la marcha que organizan camioneros para este jueves en demanda de aumento a la tarifa de transporte urbano, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer Ramírez, consideró que el servicio que prestan no vale ni los seis pesos que cobran actualmente, por lo que insistió en que no hay condiciones para acceder a sus peticiones.

Señaló que hasta el momento 70 por ciento de los choferes de transporte están trabajando con las nuevas condiciones que determinó el Ejecutivo estatal, y que establecen que debe ganar un sueldo base y ser capacitado por especialistas con la finalidad de que conozcan sus garantías y saber sus responsabilidades para poder evitar los accidentes.

“Ni seis pesos se deberían de pagar por el servicio que ofrece el transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, afirmó el secretario de Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer Ramírez.

Almaguer recalcó que no accederán al alzan mientras no se cumplan las condiciones establecidas por el Gobierno.

Mencionó que el 30 por ciento de transportistas se resiste a trabajar en ese orden, donde el conductor debe ganar un sueldo base y debe ser capacitado.

En el marco de la Feria del Empleo celebrada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el secretario del Trabajo indicó que no intimida la megamarcha que pretenden realizar los transportistas para presionar y que se les aumente la tarifa al pasaje; pues dijo “las indicaciones del gobernador han sido claras, o mejoran o no hay aumento”.

“Vuelvo a insistir que el servicio que prestan no vale ni siquiera los seis (pesos), la tarifa actual; ellos alegan que tiene muchos años con esta tarifa, creo que seis años, bueno en esos seis años no han mejorado el transporte, ni en 10 años o 20 años, entonces es tiempo que lo mejoren, que se conviertan en transportistas o empresarios de calidad, de nivel o trascendencia pero a partir de un buen servicio”, sentenció.

A siete meses del fatal accidente que le costó la vida a una estudiante de la Preparatoria 10 y lesiones de consideración a otros estudiantes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con un total de cinco mil choferes que se encuentran en un status legal adecuado, sin embargo, aún existen rutas que no se involucran al nuevo proyecto y que sus trabajadores siguen sin una seguridad laboral, por lo que las sanciones proseguirán dándose por parte de operativos coordinados con la Secretaría de Movilidad.

“El hecho de que los transportistas no logren su tarifa deseada, se debe al mal servicio que prestan, no todos pero sí una parte importante; en el caso del tema laboral hay un 30 por ciento de transportistas que no han cumplido y como están dispersos en todas las rutas, afectan a todos los transportistas”.

Por último, Eduardo Almaguer Ramírez, indicó que es necesario que los transportistas se apeguen a este nuevo modelo y que inviertan para garantizar la seguridad del usuario, en cuanto al estado de la unidad y del manejo de las unidades por parte de los conductores.

