Marcharán y suspenderán clases en UdeG

El 10 de octubre pasado, a través de un comunicado nacional, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara manifestó su indignación frente al asesinato de seis personas y la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

En este contexto, la representación estudiantil de la U de G ha demandado ante los órganos de gobierno universitario sumarse a la jornada nacional de protesta.

Por lo anterior, el miércoles 22 de octubre habrá clases de 7:00 a 10:00 am. con el fin de que los estudiantes puedan acudir a la manifestación convocada a partir de las 10:00 am. El día jueves 23 habrá suspensión de clases, mismas que se reanudarán de forma normal el viernes a partir de las 7:00 am.

Es importante señalar que durante el miércoles y jueves todas las dependencias, escuelas preparatorias y centros universitarios se mantendrán abiertos. Las actividades académicas y administrativas, de investigación, de difusión científica y cultural, así como bibliotecas, auditorios, laboratorios y demás instalaciones continuarán en funcionamiento.

La participación en los actos de protesta será de carácter voluntario para aquellos estudiantes que así lo decidan. Así también podrán sumarse los académicos y trabajadores que lo consideren.

La Rectoría General exhorta a que las distintas manifestaciones se den en el clima de paz y respeto que siempre ha caracterizado a la comunidad universitaria y a no involucrarse en provocaciones que puedan presentarse.

Así mismo, La UdeG condena la desaparición y muerte del estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de los Lagos (con sede en Lagos de Moreno), Ricardo de Jesús Esparza Villegas, quien fue detenido por la policía municipal de Guanajuato y después de unas horas fue localizado muerto, tras acudir elpasado sábado 18 de octubre a esa ciudad en compañía de otros estudiantes al Festival Internacional Cervantino.

