Denuncian usuarios malos tratos

Los usuarios del transporte público califican como improcedente que se piense en un aumento a la tarifa del pasaje, pues algunas unidades no se encuentran en condiciones de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.En un recorrido por algunas paradas de camión en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los usuarios aseguran que los asientos son el problema más recurrente, algunos de ellos se encuentran sucios, otros mal atornillados.“Utilizo comúnmente la ruta 30 y 30-A, lo tomo de Tabachines y voy al Cerro del Tesoro, que es donde está mi trabajo, los asientos están rotos, otros están atornillados, muy sucios, a veces las ventanas no abren para que circule el aire y salgan los malos olores, en la puerta trasera huele a orines, esa zona la toman de baño los choferes, es pésimo el servicio y no estoy de acuerdo con un aumento, al contrario les deberían de bajar”, comentó Edna Oropeza.“Mi problema es que diario están ocupados los asientos para personas mayores, yo traigo bastón y cuando están libres no se puede sentar uno, como que recorren los asientos para que les quepa más gente y es imposible”, señaló Amparo Gómez, de 71 años, quien todos los días toma el camión 636.En torno al mal estado de la unidades, la directora de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Edith Rivera Gil indicó que en cuatro meses de trabajo diario, en turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, se ha logrado detectar a la mayoría de las unidades que incumplen con las condiciones para prestar un servicio a la ciudadanía, y se ha trabajado para que las fallas encontradas sean reparadas.“Cuando iniciamos nos encontrábamos unidades que no tenían una anomalía, si no que eran cinco anomalías, hablando de llantas lisas, escotillas selladas, vidrios estrellados, algunos en lugar de cristales en la ventana, mejor le ponían un plástico, o en vez de una defensa una tabla, y conforme a nuestros operativos se ha visto una disminución importante.”“Algunas unidades en mal estado han sido detectadas en las rutas 80, 80-A, 52, 258-D, 249, 30 y 30-A, lo que ha generado una inconformidad a los propietarios de las unidades de transporte, quienes han presentado quejas ante Derechos Humanos, esto a pesar que conocen que están fuera de la ley”, comentó.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .