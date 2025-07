Funcionan filtros sanitarios contra ébola en aeropuertos

Tras anunciar que se cuenta ya con filtros sanitarios en las terminales aéreas para detectar cualquier caso que pudiera presentarse de ébola, el secretario de Salud en el Estado, Jaime Agustín González Álvarez informó que se está intentado plantear escenarios ficticios para estar preparados.

Durante el Consejo Estatal de Salud, integrado por representantes del sector salud en el estado, se llevó a cabo una reunión extraordinaria para abordar las estrategias que se tomarán en Jalisco contra el virus del ébola en caso de que se registrara algún caso.

Jaime Agustín González Álvarez, subrayó: “Lo que estamos intentando ahorita es darles a conocer cuáles serían los escenarios ficticios en los que nosotros estamos intentando trabajar para prevenir la posibilidad de que una vez llegando un caso sospechoso qué tendríamos que hacer cada quien desde nuestras trincheras”.

El secretario de Salud resaltó que es importante que la sociedad contribuya en este mal: “El filtro número uno es generar conciencia en la población, cuando alguien tiene la conciencia de decir ‘yo estuve en un lugar en donde está la enfermedad, yo estuve en contacto con una persona que estuvo enferma, estuve en contacto con alguien que puede dar signos y síntomas’, ese es el mejor filtro que existe”.

El funcionario estatal dijo que no se puede descartar que Jalisco sea ajeno o exento de dicho mal, pues con terminales aéreas o portuarias todo es posible.

Dijo que se distribuirá información impresa a la población en general tanto en los aeropuertos del Estado, como en las centrales camioneras y en los Centros de Salud de las 13 Regiones Sanitarias.

“Haremos llegar un boletín a la sociedad para que no se genere esa sensación de temor que existe en estos momentos, si no que estén conscientes de que la enfermedad existe a nivel mundial y que esperemos nunca llegue, pero no es un momento para generar alarma”, recalcó.

Los titulares del ISSSTE, Hospitales Civiles, hospitales privados, Cruz Roja, Defensa Nacional, se sumaron a que sea el secretario de Salud el único funcionario que hable de dicha enfermedad.De qué se trata

El ébola es un virus que causa una enfermedad aguda grave, caracterizada por fiebre mayor a 38.6 grados, cansancio extremo, vómito y/o diarrea, falta de apetito, dolor de cabeza, de estómago y garganta. En algunos casos se presentan hemorragias internas y externas, llegando a ser fatal. Los síntomas pueden aparecer de dos a 21 días después de haber estado expuesto al virus.

El virus se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes epidémicos ocurridos en las regiones de África: Sudán y República Democrática del Congo. Desde el 23 de marzo a la fecha, se han registrado casos de transmisión en Guinea, Liberia y Sierra Leona, además en Nigeria, Senegal, España y recientemente en Estados Unidos.

