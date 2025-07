Nájera calificó como “chismes” las versiones sobre detención de estudiante

Afirma el Fiscal General de Jalisco Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco que ya establecieron acercamiento con la Procuraduría del Estado de Guanajuato, misma que ha mostrado total apertura para esclarecer la muerte del joven Ricardo Esparza Villegas, estudiante del Centro Universitario de Los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadalajara.Confirmó que hasta el momento nadie se ha acercado para declarar, sin embargo, afirmó que las versiones emitidas por parte del rector del CULagos y de estudiantes sobre la detención del joven por parte de la policía no han sido probadas y se trata solo de “chismes”.“Vuelvo a repetir, el único señalamiento en ese sentido es hasta donde yo sé, el del rector de Lagos que dice que unos jóvenes dijeron, que habían sido detenidos en Guanajuato. (…) no hay ni una sola prueba de que hayan sido detenidos”, mencionó.Explicó que el procurador del vecino estado le informó que ya revisaron todos los videos de las cámaras que pudiera haber en las inmediaciones del lugar donde se registraron los hechos. “Hasta hoy no hay ninguna evidencia real que señale que hubo alguna participación de alguna autoridad”, enfatizó.Pide a los jóvenes “que dicen haber sido detenidos”, que vayan y presenten su declaración para armar el caso y dar con quién cometió el delito. Lamentó que se esté juzgando a todo un sistema de justicia de otro Estado cuando éstos han mostrado cooperación.Nájera desmintió versiones que han surgido en torno a un posible robo en el que participara el joven estudiante, destacó que el reporte mencionando es de jóvenes que estaban en la azotea de un domicilio.

