Persiste el desabasto de gasolina en la ZMG

Cuando parecía que el abasto de gasolina en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) volvía a la normalidad puesto que desde el domingo pasado comenzaron a surtir las estaciones de servicio de gasolina Magna, este miércoles algunas gasolineras reportaron escases de gasolina Premium.“Si tenemos gasolina verde y Diesel, nos surtieron desde la noche del domingo, ahorita lo que pasa es que se está acabando la Premium, o roja, pero aún nos queda a nosotros para un día, aunque dos gasolineras más de esta misma cadena ya no tienen”, detalló Felipe Méndez, encargado en la gasolinera ubicada sobre Lázaro Cárdenas cerca del entronque con Tonaltecas.El empleado comentó que la carencia del combustible Premium no es tan preocupante como cuando falto la Magna. “Porque son pocos los que compran gasolina Premium, como es más cara, no es la más pedida... yo diría que de aquí de 15 o 20 carros que llegan, solo uno pide roja”.Este miércoles La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras (Amegas) informó de la carencia del combustible Premium, se aseguró que la mayoría de las estaciones de servicio en la ZMG comienzan a carecer del esta gasolina, y se aseguró que es un problema en el que ya se trabaja para solucionarlo lo antes posible.CARENCIA DEL COMBUSTIBLEEn un recorrido realizado por La Crónica de Hoy Jalisco en gasolineras ubicadas sobre la avenida Patria, entre Vallarta y Mariano Otero, se comprobó que las estaciones de servicio de la zona también siguen con carencia de combustible. Varios despachadores dijeron que aunque existe la promesa de que se normalizará el servicio únicamente se les ha surtido una vez de combustible, cuando en ocasiones se les surtían dos o tres en un periodo de 3 días.Esta situación ha hecho que a algunos despachadores los manden a descansar, pues en sus turnos de ocho o 12 horas, según sea el establecimiento o el horario en que laboran, están, literalmente, sin hacer nada.Agregaron que los primeros días, los dueños de las estaciones de servicio los pusieron a hacer algunas actividades, como limpieza de algunas zonas, sin embargo, la falta del combustible también les ha repercutido aunque no tengan automóvil, lo que además impacta en su economía pues no saben si les pagarán estos días o no.TANQUE LLENOUn despachador de la Gasolinera Defines en Zapopan, señaló que han tenido mucha demanda de gasolina y que inusualmente la mayoría de los automovilistas están pidiendo el tanque lleno por temor a que continúe el desabasto. Al pasar por el lugar, se podía apreciar el cúmulo de autos que hasta en fila de tres por bomba esperaban ser despachados.No obstante dicha gasolinera dice no haber sufrido los estragos por la fuga que registró el gasoducto. El despachador confió que es cosa de días o hasta de horas cuando se corrija esta situación. Asegura que no se han quedado sin gasolina y que fueron surtidos por PEMEX en tiempo y forma.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .