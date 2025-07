Contenderán 11 entidades políticas en próximo proceso electoral

Once entidades políticas serán las que se sometan a la elección de los 5 millones de votantes en el próximo proceso electoral intermedio que vivirá Jalisco en 2015.El consejero presidente del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross enumeró los nuevos partidos políticos en la entidad que recientemente obtuvieron su registro, se trata dijo, de Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena), Partido Humanista y Encuentro Social, los que se suman a la oferta política en el Estado, conformada por PRI, PAN, PRD, MC, PVEM, PT y Nueva Alianza, así como los candidatos independientes que cubran los requisitos para su incorporación a la boleta electoral.Alcaraz Cross adelantó que la próxima semana se celebrará la sesión de consejeros para definir los topes de las pre-campañas que se entregará por igual a todas las entidades políticas mencionadas.Dijo que los nuevos partidos no podrán participar del 70 por ciento del presupuesto electoral que se distribuye con base en el resultado de las elecciones inmediatas anteriores.“Ellos tendrán que compartir sólo el 30 por ciento que se dé de manera igualitaria y bueno, eso los sujetará a alguna limitante que tendrá que ver con los recursos que van a recibir”.No obstante, añadió que contarán con los mismos topes de pre-campaña que el resto de los partidos calculado en el 20 por ciento del costo de la campaña del cargo de gobernador del proceso anterior.“Se toma como base el tope del gasto que tuvo la campaña de la candidatura del gobernador del proceso pasado y se le aplica un 20 por ciento y a partir de eso se fija una cantidad que se distribuye entre todos los partidos por igual”.Respecto a las candidaturas independientes, el consejero presidente del IEPC explicó que éstas tendrán que desarrollar un periodo de obtención de apoyo ciudadano, para lo cual ellos sólo podrán obtener la mitad de ese 20 por ciento descrito.“A ellos se les entregará solamente un 10 por ciento del costo de la campaña del gobernador del proceso anterior”. Para ellos añadió, se publicará la convocatoria la segunda semana de diciembre a fin de que se registren ante el instituto electoral en el Estado para lo cual deberán presentar el acta constitutiva de una asociación que deberán conformar para la administración de los recursos y su alta ante el Sistema de Administración Tributaria.Expuso así mismo que el presupuesto previsto para las campañas de los candidatos independientes es el mismo que se le da a un partido político registrado, pero dividido entre el número de candidatos independientes que se registren, además de que las pre-campañas “ellos las tienen que pagar de su bolsa”.Añadió que el presupuesto ordinario asignado a los partidos políticos en año electoral, se incrementará en 50 por ciento para la promoción del voto, lo que suma para 2015 un monto aproximado de 332 millones de pesos que se distribuirán entre 11 entidades electorales.Indicó que para 2014, el presupuesto para partidos políticos es del orden de 225 millones de pesos.Tras recordar que en las elecciones pasadas de 2012, cada voto le costó al erario público 130.39 pesos el consejero presidente del IEPC señaló que el presupuesto solicitado al Ejecutivo para efectuar las elecciones de 2015 asciende a mil 035 millones de pesos de donde se desprende el recurso que se entrega a los partidos.Dijo que a pesar de la solicitud de dicho presupuesto, el instituto está en condiciones de generar economías por 62 millones de pesos gracias a que compartirán la operación del proceso electoral con el Instituto Nacional Electoral.“Hoy sabemos que podemos bajar ese recurso hasta casi 970 millones aunque lo solicitado es de mil 032 millones… Esto ya es un ahorro. Nosotros tenemos un gasto que destinamos a operar el proceso y de ese costo ya redujimos la cantidad que hace la diferencia, porque el INE ya no dijo, qué casillas vamos a compartir y tendrán este costo, ése lo dividimos entre dos y llegamos a un resultado y el resto ya no lo tocamos”.cr

