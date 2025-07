Viaja secretario de turismo a Argentina

El titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (SECTURJAL), Enrique Ramos Flores, inicia este viernes 24 de octubre una gira de trabajo a Buenos Aires, Argentina, para asistir a la edición 2014 de la Feria Internacional de Turismo (FIT) considerada como la reunión de negocios más importante de Latinoamérica y donde se espera la asistencia de más de mil 700 expositores procedentes de 45 países.

Nuestro país es el invitado de honor en esta ocasión, por lo que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha preparado un amplio programa de actividades para promover la campaña Live It to Believe it que ya fue presentada en varias ciudades de Estados Unidos y Europa, con excelentes resultados, reflejados en el notorio incremento en el arribo de turistas a Puerto Vallarta y la Riviera de Nayarit.

Argentina es el sexto mercado en importancia para México en materia de turismo y el objetivo principal con su presencia en la edición 2014 de la FIT, es generar atractivos y reforzar destinos que resultan de interés para los extranjeros tales como Cancún o Playa del Carmen, además de conocer nuevos destinos como Vallarta Nayarit, Ciudad de México, circuitos coloniales, la ruta del vino mexicano, donde también destaca el municipio de Tequila y la región agavera de Jalisco, entre otros.

El secretario Ramos Flores volará este viernes por la mañana a la capital de Argentina; el sábado 25 de octubre participará en la inauguración del evento y del Pabellón México, además de sostener reuniones con mayoristas, tour operadores, compañías de transporte, empresas especializadas en turismo de segmentos y representantes de agencias de viajes.

Hay que destacar que Jalisco busca la apertura de nuevos mercados en Sudamérica, especialmente en Brasil, Chile y Argentina, con la expectativa de vuelos directos de estas naciones a Puerto Vallarta y Guadalajara.

El próximo domingo 26 de octubre, el titular de SECTURJAL, continuará las reuniones con directivos de empresas aéreas y funcionarios de turismo de países latinoamericanos, además de asistir a un seminario de turismo promovido por México y dirigido a tour operadores, periodistas y líderes de opinión.

Para el lunes 27 de octubre, regresará a la ciudad de México y ahí a Guadalajara.

