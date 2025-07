DIF Guadalajara ofrece servicios médicos a pacientes con displasia ósea

Para sensibilizar a la sociedad, avanzar en la igualdad de condiciones y reconocimiento para las personas con displasia ósea en el marco de la celebración del “Día Mundial de las Personas con Talla Baja”, el sistema DIF Guadalajara les ofreció servicios que oferta la dependencia asistencial como consultas médicas y homeopáticas, asesoría psicológica, orientación nutricional y alimentaria, revisión dental.

Dentro de las actividades del “Viernes Diferente” que realiza el DIF Guadalajara, también se pusieron a disposición de las personas de talla baja detecciones de glucosa y toma de presión arterial, así como examen de la vista, asesoría para la prevención de riesgos.

Las personas con acondroplasia, siendo este el tipo de enanismo el más común, también pudieron aprovechar ofertas laborales a través de la bolsa de trabajo para personas con discapacidad, los niños también pudieron hacer uso de la ludoteca del DIF y tomar el taller sobre los derechos de los niños.

A los adultos mayores de la gente pequeña se les otorgaron tarjetas INAPAM con la que podrán también tener acceso a descuentos en el servicio de agua potable, predial, autobuses o aviones. En el marco de los festejos por el Día Internacional de las Personas de Talla Baja el DIF les brindó asesoría jurídica, asesoría en testamento ológrafo y se contó con la presencia de la Procuraduría Social de la Familia y atención de Trabajo Social.

Otros servicios que pudieron aprovechar fueron corte de cabello, peinado, vacunas antirrábicas, expedición de actas de nacimiento, taller de huertos familiares y módulo de PROFECO, entre otros.Por su parte, el presidente de la Asociación Gente Pequeña de México, A.C., Rigoberto Heladio Madrigal confesó “Yo me subo al camión y me tengo que hincar, me cuesta mucho trabajo bajar o subir. Para hablar por teléfono público, tengo que esperar a algún vecino para que me ayude con el teléfono.

Antonio de Jesús Machain señaló “Me gustaría que al buscar empleo no se califique a la persona por su tamaño, a veces sólo nos dicen ´luego te hablamos’, porque empiezan a pensar en las cosas que deben adaptar para nosotros. Yo digo que me dejen demostrar mi capacidad, que nos traten como cualquier persona”.

