Tienen un "pequeño" paseo

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Personas con Talla Baja, se dieron a conocer las dificultades que atraviesan en el día a día

Existe una falta de inclusión y respeto por las personas con talla baja dentro del contexto social actual, pues además de enfrentar muchas dificultades para llevar su vida diaria como el resto de las personas, aún hay gente que los observa "como bichos raros", indicó el integrante de la asociación La Gente Pequeña de México, Alfredo González.

"Por ejemplo, para utilizar un teléfono público no lo alcanzan. Para subir al transporte público les cuesta mucho trabajo subirse, en cuanto a la parte técnica, independientemente de que a los choferes les cuesta mucho trabajo atenderlos, además de la discriminación", dijo.

González, aunque no es de talla baja, ha vivido la experiencia de forma cercana pues uno de sus hijos se encuentra en esta condición. "A algunos de nosotros (como padres de hijos con talla baja) nos ha ido muy bien, afortunadamente, pero a estas fechas aún hay maestras que no se quieren comprometer a darle una atención especial, aunque esto no es necesario, no se necesita dar una educación especial pues son personas como todos, no hay diferencia con los demás", dijo.

En cuanto a la parte física indicó que a los estudiantes, debido a que les cuelgan las piernas por su talla baja, se les entumen y les generan algunos otros problemas físicos.

Añadió que en contadas excepciones las escuelas aceptan hacer modificaciones, tanto al mobiliario como a las instalaciones físicas para facilitarles el uso de sanitarios y otras infraestructuras.Sin empleo

González también Indicó además que otro problema que enfrentan las personas de talla baja es el encontrar oportunidades laborales, pues muchas empresas, por su condición física, no siempre se les contrata, por lo que tienen una gran dificultad para incorporarse a la vida laboral.Recorrido

Este sábado, tanto en Guadalajara como diversas ciudades del mundo, se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Talla Baja. Por este motivo los integrantes de Motoclubes Unidos de Jalisco realizaron un recorrido, llevando a las personas con esta condición, desde el parque de la antigua penal de Oblatos hasta el Parque Extremo, donde además de charlas informativas, se buscó tener el contacto con la sociedad para que conozcan más de esta situación de vida de algunas personas.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .