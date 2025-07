Dan oportunidad a 70% de policías reprobados

A unos días de que se llegue la fecha límite para que los policías que reprobaron los exámenes de Control de Confianza sean despedidos de las corporaciones policiales a las que pertenecen, la cifra disminuye y no serán 4 mil 827 los que tendrán que abandonar las acciones en materia de seguridad, sino sólo 1,447 pues en todos los casos, los presidentes municipales, y por el Estado, el Fiscal General, solicitaron se les aplique una nueva prueba, a la que les da derecho la propia ley.De igual forma, de los 25 directores o comisarios de seguridad que resultaron como no aprobados y que se anunció tendrían que dejar su cargo este mismo lunes, sólo 16 de ellos fueron separados del mismo y los otros 9 serán reevaluados a petición de los presidentes municipales.Ruth Gabriela Gallardo Vega, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública informó a La Crónica de Hoy Jalisco que debido a que el modelo permite que sean reevaluados, es por ello que cerca de 3,380 policías municipales y estatales, así como 9 directores de seguridad, serán sometidos de nueva cuenta a la batería que integra los exámenes de Control y Confianza.Ninguno de la ZMG

Señaló que entre los mandos que resultaron no aprobados no hay ninguno que integre los cuerpos de seguridad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque en su caso, ellos reciben directamente el apoyo SUBSEMUN y uno de los requisitos para que les sea otorgado, es que sus mandos aprobaran dichos exámenes y todos los recibieron.Cuestionada del porqué a algunos policías se les puede volver a practicar un examen de Control de Confianza, señaló que “todo tiene que ver con el perfil, es decir, si el resultado de los cuestionamientos les arroja una situación de riesgo, desde ese momento ya no se les puede volver a reevaluar y eso se les informó a los presidentes municipales”.La batería de la que consta el control, puede arrojar que un policía o director tenga vínculos con el crimen organizado, haya realizado alguna actividad indebida, pero también demuestra que psicológicamente el elemento ya no se encuentra en condiciones de poder laborar en un ambiente de estrés como en el que están sometidos a diario o el maniobrar un arma. Otras variables para resultar no aprobados es la edad, así como sus condiciones de salud y físicas.Gallardo Vega señaló que “la Ley de Control de Confianza de Jalisco en su Artículo 5, permite que todo el personal de seguridad pueda ser reevaluado por una sola ocasión; lo que nos determina a quien reevaluamos es el perfil que tiene (es decir, la prueba que falló y la causa)”.Por ello dijo, el 70 por ciento del total de policías que reprobaron (4,827 elementos), serán reevaluados a peticiones de los presidentes municipales y en el caso de la policía del Estado, de los investigadores, Ministerios Públicos y agentes viales, es la Fiscalía General la que está solicitando que los elementos no aprobados tengan la oportunidad de realizar el examen. “Muchas veces resulta que no se les puede certificar por la sencilla razón que no alcanzaron a presentarse en la fecha que les marcaban para presentarse, ya sea porque estaban de servicio y no fueron informados, entonces la Ley es clara al indicar que se les tiene que calificar como no aprobados, aun sin haber sido examinados”, abundó.Indicó que “se ha sensibilizado a los directores de policía para que den todas las oportunidades a los elementos que tienen que presentarse a realizar sus exámenes, que les den tiempo de descanso y hasta para reunir la documentación que tienen que presentar al llegar al centro de evaluación”.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .