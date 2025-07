Mejora seguridad en zona Chapultepec: comerciantes

Con una patrulla permanente, día y noche frente al negocio de pizzas donde trabaja, misma que se apuesta sobre la Calle Morelos en su cruce con Chapultepec, Belén Camacho, afirma que la seguridad en el corredor es buena y que el negocio del que es encargada no ha tenido que lamentar ningún atraco, como se han quejado otros comerciantes.De hecho, sobre el camellón, pudo observarse a un par de policías en motonetas con número económico GE 014 y GE 016, que se dedican a hacer rondines a lo largo del conocido como corredor Chapultepec.Belén Camacho indicó que el negocio de pizzas cierra a media noche y mientras hacen los preparativos para el cierre, la puerta trasera se ha quedado abierta y a pesar de ellos no han sufrido ningún robo.A tan sólo dos cuadras de distancia pero sobre la banqueta orienta de la avenida Chapultepec en su cruce con Vallarta, la encargada de una tienda de conveniencia situada en dicha esquina con servicio las 24 horas, María de Lourdes Méndez dijo que en los tres meses que ella tiene al cargo de la negociación, no han sufrido ningún asalto gracias a que día y noche se apuesta una patrulla sobre la banqueta justo a las afueras del negocio.Descuidan a la gente

No obstante, una empleada del lugar de nombre Fany, dijo haber sufrido un asalto una cuadra antes de llegar a la tienda, por un par de individuos que a pie la arrancaron su cadena de oro.“Aquí atrás, por el banco, me atacaron por detrás, no les vi la cara. Me quitaron mi cadenita y se fueron corriendo… a uno de los policías si le dije cuando llegué aquí, pero ya se habían ido los chavos”.Un cliente del lugar al escuchar la conversación, comentó que esa también es la zona de su trabajo y que en semanas anteriores le arrebataron su mochila.Por lo anterior, la encargada del lugar comento que los policías “mientras cuidan una cosa, descuidan otra. A los negocios nos tienen muy cuidados, pero no están cuidando a la gente que anda en las calles de por aquí”.Por su parte, Miguel quien todos los días vende papas y demás frituras en un triciclo en Pedro Moreno y Chapultepec, dijo no haber sido víctima de ningún atraco ni tampoco haber sido testigo de que a algún transeúnte lo hayan asaltado en la zona.Un mesero que prefirió no dar su nombre del restaurante La Insurgente, dijo que es común ver a los policías rondando por la avenida por lo que aseguró que la zona es segura.

