Pega desabasto de Premium en los bolsillos de empleados

Con la escases de la gasolina Premium, no sólo se pone en riesgo el motor de los vehículos de modelo reciente, sino la economía de muchas familias que al bajar las ventas del combustible, bajan también las propinas y con ello se recrudece el ingreso en sus hogares, tal es el caso de Lizeth Robles de la Estación 63 del Grupo Hidrosin ubicado en Juárez y Camarena.“Lógicamente, cuando trabajamos con pura Magna, los dos tres pesos que nos dejaban de propina los otros ya no nos lo dejan porque se van. De hecho, si llegan cinco vehículos, tres son de Premium y como no hay se van, entonces ya si uno podía sacar de ahí cinco diez pesos, uno ya no lo saca. En lo personal, en mi trabajo yo creo que ha bajado en un 50 por ciento y en eso mismo han bajado las propinas”.Desabasto

Empleados del Servicio “Magigas” ubicado en Federalismo y Pedro Moreno se rehusaron a atender la entrevista por no tenerlo permitido por el dueño, pero coincidieron que por el momento no cuentan con gasolina Premium. El servicio de 5 estaciones de dos bombas cada una, lucía con poca afluencia de vehículos pretendiendo surtir de combustible.En cada bomba del Servicio ubicado en Mezquitán e Hidalgo perteneciente a la Cadena Hidrosin, había un letrero de “No Hay” pegado en la manguera roja de la gasolina Premium, a lo que José Tovar comentó que “este ya es el cuarto día continuo que no tenemos de la roja. La Magna sí nos han estado abasteciendo, pero hasta donde yo sé creo que sí ha habido desabasto en otras”.Dijo que el día más crítico de esta crisis fue el viernes pasado cuando desde que llegó a su turno a las 18:00 horas y hasta las 2 de la madrugada no dejaba de despachar a un vehículo tras otro llenándoles prácticamente a todos el tanque ya fuera de Magna o de Premium.“Como ya en otras no había, nosotros surtimos lo que teníamos y esa fue la consecuencia de que se acabara la Premium, todo mundo se aborazó, pero como nosotros teníamos el depósito lleno, eso fue lo que me favoreció, apenas tenemos como cuatro días sin Premium”Dijo que a estas alturas muchos automovilistas están optando por cargar Magna a pesar de que su vehículo debe usar de preferencia Premium.

