Pide Robles Ortega esclarecer muerte de alumno del CULagos

Por el esclarecimiento de la muerte del joven estudiante del CULagos de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villegas Esparza, se pronunció el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien además exigió que al igual que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, no quede en la impunidad.“Creo yo que la manifestación de inconformidad es auténtica (…) Parece que siempre prevalece la impunidad, esto lógico, no lo podemos admitir, no lo queremos asumir como parte de nuestra vida nacional y por eso son válidas las manifestaciones”.Al regresar de su estancia en Roma en donde asistió al Sínodo Episcopal Extraordinario, dijo que no se tocaron temas locales como lo ocurrido recientemente en México por la desaparición de normalistas, pero sí temas como la crisis que viven los países del medio oriente en lo referente a la injusticia, violencia, la falta de respeto a la vida, “nadie me hizo mención específica de lo que se está viviendo aquí en México”.Por otro lado, vio con buenos ojos el blindaje al que llamó el Gobierno del Estado a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones, a fin de que se mantengan alertas de la infiltración del crimen organizado a las instituciones políticas.“Eso es muy importante, es algo que se debe hacer a nivel municipal, estatal, federal. O sea, no puede ser que procesos de elección de nuestros gobernantes, de los que nos tienen que servir como gobernantes, vengan de un gremio o de un grupo de personas que están dedicados precisamente a hacerle daño a la sociedad. Me parece bien, me parece importante ese blindaje”.

dn

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .