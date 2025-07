Van a pique ventas de comerciantes reubicados

Julio Efraín con una pesada cubeta al hombro comentó a la vendedora de gorditas de nata de al lado: “yo mejor me voy a buscarle al andador, a ver si allá está mejor”.Desesperado se encaminó al andador Santa Mónica con su miel, polen, trozos de panales de abejas y arándanos frescos y junto con su esposa, se apostó en una de las banquetas del “corredor de la ropa” como le llaman.A decir de Julio Efraín, sus ventas han caído en 70 por ciento desde que se quemó el Mercado Corona y dice que ya no aguanta más la situación porque como nunca, “yo no sacaba mi día con cien pesos, y ahora eso es lo que vendo. Luego no vio lo que salió publicado, que Ramiro ya vendió el mercado, por eso ayer se manifestaron los locatarios. Yo qué, yo soy del banquetón”, señaló indignado.Si no al 70, sí al 50 por ciento se han desplomado las ventas de la señora Leticia Cárdenas, vendedora de gorditas de nata y pan artesanal en la improvisada carpa de la explanada de la preparatoria uno ubicada en la Calle San Felipe, quien dijo que su único día bueno en la semana es el sábado, cuando se recupera de las malas ventas de entre semana.Piden visita

La señora Lety, lamentó que el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, no los haya ido a visitar como lo hizo durante su campaña, por lo que le recordó que ya vienen el próximo año las elecciones.“Nosotros estamos interesados que vengan como por ejemplo nuestro señor gobernador… así como cuando él vino a pedirnos nuestro voto con todo el favor le depositamos nuestra confianza así también esperamos de él… por eso está porque nosotros lo elegimos, nos tiene que responder. Eso es lo que les pedimos a nuestros gobernantes que nos regresen nuestro mercado y que no lo vendan a un particular porque ese terreno es del pueblo y tiene que regresar al pueblo”.Por su parte, la señora Margarita Saldaña, vendedora de tacos dorados y de canasta, visiblemente molesta dijo que a veces no saca ni para comer, mucho menos para sostener la enfermedad de su suegra, quien es la dueña del local y quien está postrada en una cama.Dijo que en sus buenos tiempos, su suegra vendía carnitas en el Corona y que llegó a tener hasta 6 empleados, ahora ya dejó el negocio y la señora Margarita conserva el derecho de piso a regañadientes, además de que le acaban de cortar la luz porque la CFE le está cobrando con tarifa comercial y este bimestre no sacó “ni para pagarla”.Haciendo un recorrido por el pseudo-mercado, se pudo apreciar la escasa clientela que se paseaba por los pasillos, así como comerciantes departiendo entre ellos para ayudarse a pasar el tiempo.Sin clientes

Peor aún era el panorama en la sección a donde reubicaron las carnicerías, cremerías y pescaderías del extinto Mercado Corona, cuyo pasillo va del Andador Santa Mónica y desemboca en Juan Manuel y viceversa.Ni un solo cliente estaba en el momento del recorrido comprando en esa sección que no está debidamente anunciada y que al ingresar pareciera que no tiene salida. Entrando por Santa Mónica pareciera como si se tratara de un área de baños públicos.En el corredor de la ropa, se veía afluencia de personas, pero una de las vendedoras al acercarse a una clienta que se paró a ver unas mallas, ésta se retiró, a lo que con enfado la vendedora expresó “otra que nomás viene a ver”.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .