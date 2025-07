Lamentan falta de recursos para el IMSS

Un total de 105 médicos del Seguro Social fueron reconocidos en el marco de la conmemoración del Día del Médico, entre ellos 51 galenos que laboran en el primer nivel de atención, 36 en el segundo nivel de especialidad y 18 de ellos cuentan con categoría de confianza.La coordinadora de Planeación y Enlace Institucional de la delegación Jalisco del IMSS, Elsa Gutiérrez Román, puntualizó que los reconocimientos a la Atención de Calidad se entregaron al personal médico destacado por su asiduidad y por sus buenos resultados en la evaluación de desempeño que hacen sus jefes, sus subalternos e incluso los derechohabientes. El galardón consistió en un diploma y un estímulo económico.En el evento, el representante del Consejo Consultivo del Seguro Social, Guillermo Hernández Godoy, lamentó que el IMSS reciba únicamente como presupuesto el 1 por ciento del Producto Interno Bruto para infraestructura.“Hoy más que en ningún tiempo, el Gobierno de la República por problemas que todos conocemos, le está destinando recursos a áreas como son la seguridad pública, como es la pobreza y nos ha abandonado, nos ha desprotegido, porque es inconcebible que destine el 1 por ciento del Producto Interno Bruto para infraestructura de esta institución”.El galeno dijo que dichas limitaciones llevan al Seguro Social a no contar con los satisfactores necesarios para que pueda llevar a cabo su función: “Qué lástima que en áreas de la salud se invierta tan poco”, dijo al coincidir con su antecesor en el uso de la voz durante el evento del Día del Médico, el secretario General de la Sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Pedro Castillo Martínez.“A todos ustedes compañeros médicos, los invito a dar una atención con humanidad, porque de calidad y calidez no lo podemos dar, hay que ser honestos porque no tenemos insumos necesarios para poderlo dar así, pero ustedes den lo mejor”. Antes, al saludar públicamente al secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, le pidió hacer llegar su saludo personal al gobernador del Estado y le pidió recordarle sobre las necesidades de los galenos del Seguro Social.

