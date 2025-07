Ante despido de policías Tonalá cerrará módulos

A partir del 1 de noviembre, al menos 155 elementos de la policía municipal de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, tendrán que ser dados de baja por no haber aprobado sus exámenes de Control y Confianza.Ante el hecho el alcalde tonalteca, Jorge Arana Arana, indicó que es una nueva problemática que dejará al municipio con un déficit de elementos En la corporación, además de que no se cuenta con el capital para solventar la liquidación de los elementos que serán dados despedidos.“La situación sigue siendo apremiante, porque el hecho de que 50 elementos tengan que causar baja a partir del 1 de noviembre, de entrada tenemos que liquidarlos y no tenemos dinero para ello. La otra son 50 elementos menos aunados a las cien vacantes que tenemos, y aun así son 150 elementos menos, de 650”.El primer edil aseguró que el municipio debe tener un estado de fuerza de 700 uniformados, por lo que son pocas las garantías de cumplir con la seguridad.“Nos habrán de hacer falta 150 elementos, debo reconocer que con esta situación que enfrenta Tonalá, los módulos de seguridad que están en 17 colonias deberán estar cerrados, y esto es muy complicado.” Aseguró Jorge Arana.Tlajomulco

Por su parte, Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, indicó que fueron 100 los uniformados los que tendrán que ser cesados, sin embargo, sólo 30 serán liquidados con tres meses de sueldo, pues mediante algunos estudios establecieron que algunos renunciarían y serían recontratados en otras áreas del gobierno, otros más firmaron renuncias voluntarias y otra mínima parte decidió utilizar la vía legal para no perder su empleo.Ismael del Toro reveló que serán cien uniformados los que tendrán que salir de las filas de la ley y el orden, aunque aseguró que algunos casos de los uniformados fueron analizados y se logró llegar a un acuerdo con algunos de los gendarmes, quienes deberán renunciar como policías, para luego ser recontratados en otras áreas del mismo ayuntamiento.“Dimos de baja a 100 policías, lo que si teníamos que ver es cómo podíamos, y son alrededor de 30 los que serán cesados formalmente, y algunos otros se van a reubicar en espacios administrativos, con unos se trabajó un acuerdo para que renunciaran voluntariamente para evitar complicaciones jurídicas.”“Es un buen paso para ir depurando a las policías, pero creo que se debe revisar los cinco exámenes que se les hacen, y creo que se les debería de dar más valor a un examen socioeconómico, las condiciones de vida de los policías”, finalizó

cr

