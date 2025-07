Aprueban aval por más de mil millones de pesos para transporte público

El Gobierno de Jalisco fungirá como aval en un crédito por mil tres millones de pesos destinado para la renovación de las unidades del transporte público, por lo que en el supuesto de que los dueños de los camiones no paguen, la deuda tendrá que cubrirse con dinero del erario público.Así lo aprobó este martes el pleno del Congreso del Estado mediante la votación de dos dictámenes, en uno de los cuales se otorgan 623 millones de pesos para la adquisición de unidades para las líneas de Servicios y Transportes, Sistecozome, Tren Eléctrico Urbano y Pretren.Otros 100 millones de pesos serán para taxis nuevos, además de 280 millones destinados para una línea de crédito que se utilizaría en caso de que los concesionarios no cumplan con el pago de sus mensualidades.Si los transportistas no cubren los pagos durante tres meses, se usará el fondo de esa línea de crédito y se podrán cancelar las concesiones.Fue una “iniciativa a ciegas”: MC

Los dictámenes para aprobar que el Gobierno del Estado funja como aval en un millonario crédito para el transporte público, fueron votados a favor por las fracciones del PRI, PAN, PRD y Partido Verde. Únicamente hubo oposición del partido Movimiento Ciudadano.El diputado de MC, Ricardo Rodríguez se dijo preocupado de que la iniciativa se haya “aprobado a ciegas” y señaló que el Ejecutivo no ha proporcionado la información financiera requerida para hacer un voto razonado.

