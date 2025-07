Dejarán “sueltos” a policías reprobados

Los policías que dejan las corporaciones policiales el último día de octubre, luego de haber reprobado los exámenes de control de confianza, no serán supervisados, pues el Sistema Nacional de Seguridad no creó una figura que controle sus siguientes actividades.De esta forma, las actividades que realicen los policías luego de su separación, será ignoradas por las autoridades y se correrá el riesgo de que puedan ser estigmatizados y esto los lleve a no encontrar un trabajo estable y sí a enrolarse con el crimen organizado.Para Francisco Jiménez Reynoso, maestro e investigador especialista en materia de seguridad de la Universidad de Guadalajara, el problema de no tener un cuerpo encargado de inspeccionar a los policías reprobados, ocasionará un dolor de cabeza mayor a futuro.

“Es un problema que afecta desde luego en general y es que las cosas se hicieron mal. Primero se les contrata, se les capacita, luego se les aplica el control de confianza y ahora los vas a correr y liquidar”, señaló.Jiménez Reynoso indicó que “no se pensó en el después, pues no se tiene un banco de datos a nivel nacional, no habrá seguimiento de cada policía reprobado, esto traerá una incertidumbre total, pues no sabremos a donde se van, a qué se dedicarán”.Fue claro en señalar que se espera que estos elementos se dediquen al comercio, ya sea una tiendita o algún negocio propio, y que puedan controlar la adrenalina que han forjado a lo largo de los años y no sean invitados a integrarse al crimen organizado.“Hay incertidumbre, pues no hablamos de uno, de 5 ó 10, hablamos de centenas de elementos, todos con instrucción paramilitar en algunos casos, o policiaco, manejo de armas, traen una ventaja frente al delincuente común, no son seres humanos comunes, los conocimientos adquiridos no los pierden, entonces se convierten en un arma más”, sentenció.Lamentó que los elementos vayan a ser estigmatizados por el hecho de haber sido policías y así, no van a encontrar trabajo, nadie va a confiar en ellos para abrirles las puertas de sus negocios.El maestro e investigador descalificó que no se pensara en el después y que sólo pensaran en enviarlos a la calle, “no hay una política, no hay un proyecto para saber qué harán, a que se dedicarán, como subsistirán ellos y sus familias, y lamentablemente sí hay una gran gama de hechos delictivos para dedicarse”.Le toca a los municipios

Ruth Gabriela Gallardo Vega, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad alerta que el siguiente paso, luego de que se cese a los cientos de policías que reprobaron los controles de confianza, es que los municipios sean quienes se encarguen de supervisar y verificar a qué se dedican sus exelementos.La funcionaria estatal, encargada de lograr la coordinación entre los tres niveles de gobierno, pide “que no se les estigmatice a los policías, no todos los elementos que reprobaron pueden ser señalados de vínculos con la delincuencia, muchos reprobaron por algún problema psicológico, o de salud y se pueden reintegrar a cualquier otra actividad laboral”.Señaló que “la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que cada corporación será responsable de darle seguimiento a los policías que cese, pero no establece un mecanismo y no hay aún un mecanismo”.Ruth Gabriela señala que a través del Consejo Estatal se realizan reuniones para informarles a los presidentes municipales de su deber de dar seguimiento puntual a las nuevas actividades que desarrollarán los policías que estaban a su cargo.Hay que confiar en ellos

Para el comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, José Ángel Campa Molina, los policías que se vieron en la necesidad de retirarse de las corporaciones policiacas deben de recibir un voto de confianza por parte de la ciudadanía para que puedan reintegrarse a otras labores.Cuestionado sobre la inspección puntual que se les debe de dar señaló: “La Fiscalía General debería ser la encargada de realizar este tipo de chequeos, ellos tienen todos los datos, todos los expedientes, conocen qué elementos sí pueden ser un riesgo, pero la mayoría de ellos no”.Dijo que esperaría a que la Fiscalía fuera quien les marque la pauta para darle seguimiento a las supervisiones. Aceptó que no se ha establecido en el municipio un programa para dar seguimiento a quienes ya se retiraron de la corporación.

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .