Listos operativos en los panteones de la ciudad

Más de 2,000 mil funcionarios y de Guadalajara y Zapopan participaron en el operativo especial que se realiza con motivo del Día de Muertos. En actos separados, dichos municipios informaron de las acciones que emprenderán con la finalidad de preservar la paz y que el millón de visitantes que se espera en los cementerios de los dos municipios, puedan estar en el lugar con tranquilidad.GUADALAJARA

Francisco Castillo Madrigal, secretario de Servicios Municipales; Uriel Ricardo Velasco García, sub inspector operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y César Díaz Avelar, director operativo de Servicios Médicos Municipales, indicaron que se requiere de la participación de todos para garantizar la seguridad de los asistentes, por lo que se recomienda evitar riesgos.La visita que se realiza los próximos 1 y 2 de noviembre en los cinco panteones municipales y en el panteón concesionado, se espera una afluencia de 500 mil visitantes. Se dispone de un estado de fuerza de mil 200 servidores públicos de 18 dependencias municipales.Los panteones municipales (Guadalajara, Mezquitán, San Andrés, Jardín y San Joaquín) estarán abiertos de las 8:00 a las 19:00 horas ambos días, y se prestarán servicios como recepción de pagos de cementerios, préstamo de sillas de ruedas en los panteones Mezquitán y Guadalajara, baños móviles gratuitos y agua para las flores. Si se quiere cobrar por algún servicio municipal, se debe reportar en las oficinas de cada panteón.Se recomienda que los visitantes respeten las áreas acordonadas y que no se suban ni se sienten en las tumbas, aunque se vean en buen estado, pues no se sabe cómo estén en su interior. Se pide que se cuide bien a los menores, que no corran o brinquen y que de preferencia lleven un gafete con sus datos para caso de extravío.

No se permitirá la entrada en estado de ebriedad o marcado aliento alcohólico, con bebidas alcohólicas, enervantes o armas de fuego. También queda prohibido el ingreso con mascotas y equipos de sonido.EL DATO TAPATÍO

Total: 1,200 servidores públicosSeguridad Ciudadana: 250 apostados en panteonesBomberos: 200 elementosCruz Verde: 25 elementosDesean saldo blanco en camposantos de Zapopan

Enrique Rodríguez Magaña, director General de Servicios Públicos Municipales dio que se pondrá en marcha un operativo especial de vigilancia y atención a las más de 500 mil personas que se espera visiten los panteones con motivo del Día de Muertos.Refirió que “este operativo se llevará a cabo sábado 01 y domingo 02 de noviembre de 08:00 de la mañana a las 20:00 horas. Estamos todos listos buscando que de nueva cuenta se convierta en un operativo con saldo blanco”.“ Se implementó un operativo en donde estarán participando 360 servidores públicos de 18 dependencias municipales tales como: Alumbrado Público, Agua Potable, Mantenimiento Urbano, Protección Civil, Estacionamientos, además de la Dirección de Cementerios que es la que lleva la batuta del operativo”.También participan elementos de la Comisaria General de Seguridad Púbica en las labores de vigilancia; las Direcciones de Inspección de Reglamentos y Mercados; Dif Zapopan, Servicios de Salud, entre otros.Zapopan cuenta en su territorio con 16 cementerios, de los cuales cinco se ubican en las cercanías a la cabecera municipal como son: Parque Funeral Altagracia, Cementerio de Zapopan, Cementerio de Tesistán (Nuevo), Cementerio de Atemajac del Valle y el que se localiza en La Venta del Astillero.En las delegaciones municipales se ubican cementerios en Tesistán, Ixcatán, La Primavera, Nextipac, San Juan de Ocotán y San Esteban, además de los cinco panteones concesionados como: Cementerio Valle de los Cipreses, Parque Funeral Colonias, Cementerio Jardín de los Ángeles, Cementerio Jardines Recinto de la Paz. En el caso del Panteón Israelita, éste no se integrará a dicho operativo por los usos y costumbres de la comunidad judía.

