Capturan a 7 responsables de muerte de exalcalde y regidor

Siete individuos fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado, como responsables del asesinato del ex presidente municipal de Cabo Corrientes, Carlos Alberto Orozco Madrigal y su acompañante, Elías Álvarez García, el pasado día 20 del presente mes, por el hecho de no aceptar “alinearse” con el grupo delictivo que opera en la zona y apoyar a un precandidato, familiar de uno de los cabecillas de la organización.Los detenidos también están implicados en la privación ilegal de la libertad del regidor priísta Juan Carlos Gordían Ramos, conocido como “El Búfalo”, a quien asesinaron y enterraron en la sierra de Yelapa.Fuentes cercanas a la Fiscalía informaron que grupos especializados del área de Secuestros y Homicidios, apoyados de la Fuerza Única, respaldados con el helicóptero Black Hawk realizaron un operativo en la zona costera y en un rancho detuvieron a los siete individuos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.Cinco de los siete sicarios aprehendidos fueron identificados como Gildardo Jacobo Núñez, de 22 años, Pedro Rodríguez Mendoza, de 26 años; Marco Antonio Peña González, de 24 años; Osvaldo Barreto González, de 33 años, y Sergio Galindo Colmenares, de 32 añosEl móvil del crimen según fuentes cercanas a la investigación, se debió a que el ex presidente, ahora fallecido, y el regidor, eran buscados por un partido político para invitarlos a que los abanderaran debido a la buena imagen que mantenían en la población, Orozco Madrigal fungió como presidente municipal, en el periodo 2007-2009y el regidor se encontraba en funciones cuando desapareció.El grupo delictivo al conocer que se encontraba entre los posibles candidatos lo abordó para tratar de “alinearlo”, y así los protegiera en sus actividades delictivas, a lo que Orozco Madrigal y Gordían Ramos se rehusaron rotundamente.Se informó que uno de los individuos que se les acercó para solicitarles que se “alinearan” fue identificado como Agustín González Chavarín, alias “El Guty”, y ante la presión Orozco Madrigal decidió abandonar cualquier intención política.Después de ello, volvió a recibir un ofrecimiento para apoyar a otro posible candidato, familiar del “Guty”, y de nueva cuenta lo rechazó, por lo que fueron amenazados.Los detenidos por el personal de la Fiscalía General señalaron que tanto el ex presidente municipal como el regidor habían planeado denunciar ante la Marina a “El Guty” pues conocían de sus actividades.En respuesta, “El Guty” ordenó la desaparición del regidor y después pretendió hablar de nueva cuenta con el ex presidente pero el ex funcionario se negó.Fue así que el pasado 20 de octubre, cuando el ex presidente municipal y su ayudante circulaban por la carretera que lleva de Cabo Corriente a Tomatlán, casi en los límites del segundo municipio en mención, a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados, quienes realizaron diversos disparos con armas del calibre .9 milímetros. Al volante de la camioneta falleció Carlos Alberto Orozco Madrigal, y en el asiento del copiloto Elías Ávalos García.Mediante labores de inteligencia, las autoridades obtuvieron la ubicación de un rancho donde se encontraban los agresores del ex alcalde, y montaron un operativo donde intervinieron agentes de la Fuerza Única de Jalisco y policías investigadores, donde sorprendieron a siete sujetos, logrando evadirse “El Guty”.Con los datos obtenidos se dio con una fosa donde se recuperó un cuerpo que podría ser el del regidor, y al que se le están practicando pruebas de ADN.Los siete sujetos fueron consignados ante un Juzgado en Puerto Vallarta, donde enfrentan diversos cargos, pues se les atribuyen homicidios, robo de gasolina y madera, además de la venta de narcóticos

