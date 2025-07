Demanda Héctor Robles un gerente para la ZMG

“Es urgente que Jalisco vea hacia el futuro, buscando la creación de un cargo de Gerente de Ciudad que sea el encargado de evaluar los avances sobre los temas que implica el trabajo de ciudad basados en las metodologías y las acciones”, señaló el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, al participar en la reunión con expertos globales de ONU-Hábitat, que discuten la densificación de las ciudades del siglo XXI.Durante la inauguración realizada en el Tec de Monterrey, el primer edil Héctor Robles Peiro, reconoció que en el caso de México los avances en muchas ocasiones se ven bloqueados por la crítica social en contra de proyectos innovadores para el cambio del entorno, como ocurrió con la ciclovía.Dijo que por ello se torna necesaria la creación de un gerente de ciudad que sea el encargado de dar seguimiento a los acuerdos y los cristalice.

Robles Peiro reconoció que los trabajos que se han realizado a través del Instituto Metropolitano de Planeación han camino con mucha dificultar y refirió: "Somos buenos para planear, pero muy complicados para ejecutar”.

“Yo comentaba con los alcaldes ahora que estuve allá (Medellín, Colombia), de la experiencia tan dramática y dolorosa de hacer una ciclovía en la ciudad. Ha sido la política pública, más golpeada del municipio de Zapopan. Nos tardamos un año y medio más o menos y fue un conflicto con todos los segmentos de la población, con todos los ámbitos socioeconómicos medios, de clase urbana alta, elevada”.“Y no tanto por el hecho de la ciclovía como tal, las características técnicas, no, porque representaba un cambio de paradigmas, representaba quitarle un carril a los automóviles. Entonces ya se imaginarán la cantidad de mantas de ‘Héctor Robles eres un asesino de árboles, Héctor Robles eres un traidor’, ‘Héctor Robles eres un nefasto alcalde’. Sin embargo, la ciclovía ahí está, no digo que es perfecta, pero es una semillita de cambio, muy costosa y muy dolorosa”, dijo el alcalde.

Explicó que entre las principales responsabilidades de un gobierno se encuentra la provisión de servicios públicos, seguridad y mantener una ciudad limpia, luchando siempre contra la falta de recursos. Puso de ejemplo a Zapopan, ciudad en la que para abatir la falta de equidad, se requiere un crecimiento vertical y una fuerte inversión de por lo menos 35 mil millones de pesos. Enfatizó el edil que su Gobierno por años destina aproximadamente 800 millones de pesos a obra pública.En tanto las constructoras siguen buscando el crecimiento con proyectos que implican el cambio de uso de suelo de predios que antes servían para siembra y ahora se planea convertir en zonas habitacionales, en sitios donde no hay escuelas, ni infraestructura básica.Para el director regional de ONU-Hábitat para América Latina, Elkin Velásquez, el grave problema que se registra en la ciudad es precisamente la falta de un gerente, que sea quien se encargue de darle seguimiento a las políticas públicas que se acuerden dentro del instituto metropolitano.Zona Andares, la más solicitada

El presidente municipal de Zapopan confirmó, en entrevista, que hasta el momento ha recibido un promedio de 40 proyectos para construcción de edificios, principalmente en la zona de Andares. Van desde hoteles, oficinas y hasta torres de departamentos.“La zona de Andares es la más demandadas, el Valle de Tesistán, la zona que se encuentra en Juan Gil Preciado. Y ahora las zonas aledañas a López Mateos y Mariano Otero por donde se encuentra avenida Moctezuma”.“El problema es que nadie quiere cambiar su entorno, también la construcción de nuevos colectores implica molestias y afectación a la movilidad”, reconoció.Mencionó que se requieren voces ajenas a lo político “porque todo se enrarece y se oscurece, a veces el técnico que se involucra en lo político, enfrenta una realidad con las políticas vecinales barriales que a veces es complicado hacer” y aseguró que ponen freno a grandes proyectos.El dato

Son diez expertos globales en Desarrollo de Ciudades del Siglo XXI pertenecientes al programa ONU-Hábitat quienes se encuentran reunidos en Zapopan para establecer estrategias que serán presentadas a nivel mundial.

