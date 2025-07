Se restableció el servicio de combustible Magna

A más de una semana de la falta de combustible Magna y Premium, ha sido superada la crisis que vivió la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la mayoría de las gasolineras.En las principales avenidas como Avenida Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas, Américas y Patria, en general todas las estaciones de despacho se encuentran funcionando al 100%, y la falta del hidrocarburo ha quedado atrás, debido a que las entregas del hidrocarburo se realizan en tiempo y forma. Sólo en algunas se sigue teniendo poco combustible rojo.Lo anterior fue informado en entrevista el presidente de la Unión de Gasolineros de Jalisco, Pablo González Córdoba, quien reiteró que el servicio se ha normalizado en lo que tiene que ver con el combustible Magna y sólo entre 15 y 20 establecimientos de la ciudad, tienen falta de gasolina Premium o roja como también se le conoce.Señaló que debido a que la gasolina Premium es un producto de importación, es por ello que no les ha llegado y han recomendado racionar la entrega para que más automovilistas puedan contar con ella, en tanto se restablece al 100 por ciento su adquisición.En un recorrido realizado por La Crónica de Hoy Jalisco los empleados de las bombas de las gasolineras, comentan que todo se ha normalizado, aunque la causa que originó el desabasto no fue dada a conocer de manera formal a los empleados que se vieron afectados.“Pues ya llegan los camiones normal, ya no se tienen que quedar las bombas sin gasolina, llegan ellos antes de que nos quedemos con la reserva, los tanques siempre los dejamos al 30% para que vuelvan a llenar, y antes si los secábamos por completo”, indicó Roberto Ortega, despachador de gasolina.El servicio 3321 de la cadena de gasolinera Cualli ubicada en Periférico y Pino Suárez, en Zapopan, tiene una semana con el abasto normal tanto de gasolina Magna como Premium, informó la despachadora Lilia Méndez quien señaló que la afluencia de vehículos también es normal y han dejado de hacerse pedidos de pánico de parte de los automovilistas. El servicio es uno de los más importantes de la zona con islas de dos bombas cada uno.La mayoría de las estaciones de gasolina que han presentado alguna falta en lo referente al combustible Premium, se ubican por la avenida López Mateos y Patria, pero son contadas. Por lo que refiere a la gasolina Premium todas las despachadoras, a decir de González Córdoba, se encuentran laborando al 100 por ciento.cr

