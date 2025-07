Se separa del cargo director de Inspección en Zapopan

El Gobierno Municipal de Zapopan informa que este miércoles, el director general de Inspección de Reglamentos, Fernando Espinoza de los Monteros de la Parra, solicitó la separación de su cargo para dar paso a las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría municipal en torno a los supuestos actos irregulares que vecinos del fraccionamiento Campo Real denunciaron y que fue aceptada por el Presidente Municipal, Héctor Robles Peiro.

Espinoza de los Monteros de la Parra aseguró que su propuesta de separación a la dirección de Inspección de Reglamentos, es para abonar a la certeza y transparencia que la investigación requiere:

“La decisión es con la finalidad de no interferir en las indagatorias que lleve a cabo el municipio… en relación a los hechos mencionados de Campo Real y en lo que se me ha venido imputando una serie de acciones ilícitas. No tengo ninguna responsabilidad y estoy cierto que no ofrecí, ni recibí nada, por lo contrario fui víctima de una extorsión”, sostuvo Espinoza de los Monteros.

Añadió que por tal motivo, presentó ante la Fiscalía Central del Estado de Jalisco una denuncia por extorsión contra quien resulte responsable y recalcó que acatará la resolución que se emita del supuesto actos irregulares.

Hizo del conocimiento que la dependencia a su cargo nunca omitió ningún reporte en relación a la instalación de las plumas de acceso en dicho fraccionamiento y que además estará atento en atender todas las citas o audiencias que le solicite la Sindicatura y Contraloría Municipal respecto a las acusaciones relacionadas con el tema de Campo Real.

Reiteró que con ello busca que las indagatorias se realicen sin ningún tipo de obstáculo. En este sentido, una vez que concluya la investigación, se daría a conocer si continúa o no el cargo.

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .