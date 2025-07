Aprueban diputados Ley de Austeridad y Ahorro

Para evitar que se siga gastando de forma desmedida en la entidad y sus municipios, los diputados de Jalisco aprobaron en sesión extraordinaria la Ley de Austeridad y Ahorro.Dicha ley tiene como finalidad el establecer los criterios generales de austeridad y ahorro, así como generar el gasto eficiente, racional y honesto respecto de los recursos públicos que se ejerzan por las autoridades estatales y municipales.Se informó que se establecen topes económicos en: Gastos por concepto de telefonía celular, arrendamiento de vehículos, viajes comerciales, equipo de cómputo y pago de alimentación y viáticos para mandos superiores.Se prohíbe la compra de boletos de trasportación en primera clase o premier, sin excepción alguna. No se podrán adquirir vehículos automotores de lujo.Aprueban anteproyecto de presupuesto

Con 23 votos a favor y 10 en contra, en la última sesión extraordinaria los diputados aprobaron el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Legislativo del Estado, con excepción del presupuesto de la Auditoría Superior, para el ejercicio fiscal del año 2015, por una cantidad de 854 millones 621 mil 434. 86 pesos.Se informó que con el despido de 147 trabajadores se ha logrado un ahorro de 4 millones de pesos mensuales, 48 millones anuales.En el anteproyecto de Presupuesto 2015, se ahorrarán 16 millones 556 mil 435 pesos menos, al evitar que se compren autos y arrendamientos.Toman protesta a magistrado del STJE

Después de aprobar, en sesión plenaria el acuerdo que autoriza la integración de Mario Rojas Guardado como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), se le tomó la protesta de ley, por el diputado presidente de la Mesa Directiva, Clemente Castañeda Hoeflich.Cabe mencionar que en el mes de julio de este año, fue retirado del cargo debido a que presuntamente no cumplía con los requisitos de ley para desempeñarlo; presentó un amparo ante esta decisión y obtuvo la sentencia a favor. El Juzgado Cuarto en Materia Administrativa y del Trabajo determinó que no existen motivos para no reconocerlo como magistrado del Poder Judicial.cr

