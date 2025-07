Cae jefe policiaco por control de confianza

Por haber reprobado el examen de Control de Confianza, el comisario de la Policía Municipal de Zapopan, Hernán Guízar Maldonado, dejó su cargo junto con 16 directores policiacos más y mil 324 elementos de diferentes corporaciones de la entidad, confirmó el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval.El mandatario estatal informó que se está reuniendo con todos los presidentes municipales, región por región, para ir cerrando los criterios para responderle a la ciudadanía ante el despido de elementos y de jefes policiacos, al cumplirse ayer el plazo que marcó el Sistema Nacional de Seguridad Pública.Tras una revisión de los casos, presidentes municipales y la propia Fiscalía General, solicitaron la revaluación del 70 por ciento de los elementos que no aprobaron y se calcula que en tres meses deberán estar listos los nuevos resultados.Como lo adelantó La Crónica de Hoy Jalisco en sus ediciones anteriores, un total de 22 mil 444 policías de todo el Estado fueron examinados a través del Centro Estatal de Control de Confianza, de ellos 4,415 salieron como no aprobados.De los reprobados, Sandoval Díaz dijo que están ya fuera de los cuerpos de seguridad como marca la ley y confirmó que en su totalidad, todos los elementos de la Fuerza Única aprobaron las baterías de confianza.Al ser cuestionado sobre los elementos de alto rango que serán dados de baja, señaló que “las revisiones que se efectuaron en el municipio de Zapopan las realizó el Cisen, y de ahí salió el resultado de que no era apto”. Unos minutos más tarde, el comisario de seguridad de Zapopan, Hernán Guízar Maldonado se presentó en una rueda de prensa en la que no aceptó responder preguntas y en la que estuvo acompañado por el presidente municipal, Héctor Robles Peiro, para informar que se separaba del cargo por motivos personales.“Los elementos que son de alto riesgo deben salir de inmediato, y ahí debemos de estar atentos y unir esfuerzos, por eso en los consejos regionales estamos trabajando, y por ello se solicitó se revalúen elementos que resultaron no aprobados pero por cuestiones muy leves”, señaló.Se fue de Zapopan

Minutos después, en el municipio de Zapopan, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, anunció la salida del entonces titular de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Hernán Guízar Maldonado, quien dijo que se retiraba de la corporación para atender asuntos de carácter personal. Sin embargo, el propio gobernador estableció que había reprobado el examen de Control de Confianza.Robles Peiro refirió que ante la salida del funcionario: “No se afecta ni altera la actuación de la corporación ni tampoco el desarrollo ni la vida institucional de los elementos, además de que no se pone en riesgo la seguridad de las familias”.Indicó que a la brevedad, se dará a conocer el nombre del nuevo titular de la dependencia. Por el momento –dijo- se quedará al frente de la corporación el comandante Pedro Guzmán Martín del Campo, quien se desempeñaba como subdirector de la corporación policial de Zapopan.Al hacer uso de la voz, Hernán Guizar Maldonado, señaló que su renuncia la realizó desde la tarde del miércoles: “Yo me retiro de la institución por motivos personales. Tengo proyectos personales que quiero desarrollar. Quiero agradecer públicamente todo el apoyo por parte del presidente municipal, el gabinete y los elementos de la institución”.cr

