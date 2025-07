CEDHJ emite recomendaciones contra la Fiscalía Central por tortura

“Estando detenidos en las instalaciones de la Fiscalía Central, en la calle 14, varios agentes los sometieron a maltrato psicológico, golpes con la mano abierta, con un libro y con un palo; asfixia con bolsa y descargas eléctricas en los testículos. Uno de los inconformes dijo que fue amenazado con hacerle daño a su familia para que confesara los supuestos delitos”, dijo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante la lectura de la síntesis de la recomendación 31/14 dirigida a la Fiscalía Central por un caso de tortura.El ombudsman jalisciense indicó que el primero de noviembre del año pasado, un extranjero se presentó en la CEDHJ para solicitar la intervención de esta instancia a favor de dos connacionales que fueron detenidos porque, supuestamente, habían cometido diversos delitos.Cuando se inició con la revisión del caso, los elementos de la Fiscalía indicaron que los detenidos, a quienes no se les pudo comprobar delito alguno, habían sido ingresados con lesiones previas, aunque se comprobó que éstas no fueron reportadas por el médico de guardia, quien no las registró en su informe, por lo que se concluye que éstas fueron hechas por los agentes ministeriales.Desde el primero de marzo del 2013, fecha de la creación de la Fiscalía, se han emitido 28 recomendaciones: nueve de éstas por tortura, un tanto igual por violaciones a la legalidad, tres más por violaciones a la seguridad personal, tres por violaciones a los derechos de los niños, otras tres por violación al derecho a la vida, entre otras.

