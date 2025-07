Manos que sueñan

El Ganador del XXV Concurso Nacional de Labrado en Cantera y Lapidaria 2014 en la modalidad “In situ”, fue el escultor Humberto Carrera Recaldai con una obra de tema libre, quien se hizo acreedor a 50 mil pesos, mismos que recibió de manos del Director General del Instituto de la Artesanía Jalisciense, el Escultor Camilo Salvador Ramírez Munguía, y el Director General del Patronato de las Fiestas de Octubre, Luis Fernando Favela Camarena, instituciones que organizan la exposición de La Cantera en la Plaza de la Liberación durante el presente mes.En la modalidad “Elementos decorativos”, el triunfo lo obtuvo el escultor Alejandro Camargo Trejo quien también se hizo acreedor a 50 mil pesos.En el concurso también se premió la modalidad “Lapidaria: obras terminadas” que, en la categoría de Escultura recibió Esteban Limón Pérez con la obra “Pakal” y que se hizo acreedor a 20 mil pesos; en la categoría “Elementos Decorativos” el primer lugar lo obtuvo Diana Vanessa Mendoza Sánchez con la obra “Árbol de Vida”, y quien también ganó 20 mil pesos; en la categoría “Elementos Utilitarios”, el premio se lo llevó José Luis Venegas Díaz con la obra “Ciclón”, habiendo obtenido el mismo monto y en la categoría “Joyería artesanal”, el primer lugar fue para Estela Real Leal con la obra “Infinito”, quien también fue premiada con 20 mil pesos.Menciones especiales con un estímulo económico de cinco mil pesos, fueron entregadas a Andrés Arámbula Campa con la obra “Fluir”; Fernando de Anda Martin con la obra “Mujer con cántaro y reboso”; Salvador Quintero Huaracha con la obra “Oprimida”; Juan Torres López con la obra “Nantli”; José de Jesús Ángel García & Efraín Barrera Ayala con la obra “Génesis”; Adalberto Rosales Castro con la obra “Molcajete Pavorreal”; Ulises Sánchez Morfin con la obra “Mariachi”; Pedro Pérez Rodríguez con la obra “Cactus”; José de Jesús Olalde con la obra “Orgullo de Jalisco” y Ángel Aguilar Nicolás con la obra “Contorciones”.Esta es la vigésimo quinta edición que el Gobierno de Jalisco reconoce y estimula a los artesanos de la cantera para preservar dichas piezas que, a decir de Francisco Pedroza Tizcarreño con 20 años en el oficio, tiene la amenaza de ser rebasada por nuevos y más baratos materiales, así como con novedosas herramientas eléctricas que desplazan el cincel y el martillo.Dijo que participó con dos piezas, mismas que aunque no ganaron, una la dedica a su señora madre cuando de manera sublime dice, lo llevaba en el vientre.“Yo tengo unos años que vengo a concursar aquí por el hecho de mi oficio ya que soy canterero. Las máquinas nos invadieron yo creo que en un 80 por ciento, yo cuando vi eso, yo mejor me dedico a hacer artesanía de utilería, porque me ha tocado ver morir a muchos compañeros por el polvo que les afecta sus pulmones”.Después de un mes de estar presentes en la Plaza de la Liberación, los 24 artesanos, la mayoría de Jalisco y otros de Querétaro, cierran el mes de octubre con el concurso anual que organiza el Patronato de Las Fiestas de Octubre, misma que se llevó a cabo el domingo 26 de octubre de 2014 a las 19:00 horas en la Plaza de la Liberación.

