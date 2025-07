Tendrá Jalisco una playa incluyente

Será este 31 de octubre, cuando arranquen las obras para la construcción de la primera playa incluyente en el pacífico mexicano con una inversión de 50 millones de pesos, misma que por sus características geográficas, estará ubicada en la bahía de Cuastecomates ubicada en la Costalegre de Jalisco.Así lo anunció el presidente municipal de Cihuatlán, Jesús Huerta Aguilar quien añadió que además de la playa, la comunidad de Cuastecomates también tendrá modificaciones en su infraestructura urbana para recibir a vacacionistas con capacidades diferentes y adultos mayores.“En nuestro municipio estamos por arrancar el día de mañana una obra muy importante que es una playa incluyente en la bahía de Cuastecomates. En el mundo sólo hay ocho playas incluyentes, una de estas está en México en Playa del Carmen y ésta sería la primera en el pacífico, la primera en el estado de Jalisco”.Por su parte, uno de los principales promotores de la playa incluyente, el delegado Regional de la Zona Costalegre de la Secretaria de Turismo, Alfonso Espinoza Estrada señaló que en Jalisco existen alrededor de 500 mil personas que viven con alguna discapacidad, en tanto que en la costa sur de Jalisco dicha cifra alcanza las 13 mil personas. Además de que el turismo extranjero que vista esas playas suelen ser personas de la tercera edad, quienes por cierto, tienen una estancia de hasta seis meses.Habrá modificaciones

Espinoza Estrada señaló que las personas con discapacidad también tienen derecho a vacacionar, pero no cuentan con infraestructura turística para ello, por lo que toda la oferta turística de Cuastecomates, se modificará para poder recibir a personas con discapacidad músculo-esquelética, invidentes y silentes, entre otros, al tiempo de que la infraestructura urbana consistente en 6 calles, también se adaptará a estas personas, “esto no quiere decir que sólo puedan ir personas con discapacidad, al final de cuentas todos lo vamos a poder disfrutar”.Para ello dijo, que uno de los principales retos es la capacitación de los prestadores de servicios turísticos, lo que consideró es más difícil que conseguir los 50 millones de pesos para las adaptaciones en la infraestructura.“Se requiere mucha concientización de la comunidad, de los prestadores de servicios y sobre todo trabajar en las escuelas a quienes se les dan materias para atender a estar personas”.No obstante, puntualizó que entre otras adaptaciones se colocarán pasarelas y barandales, así como sillas de ruedas especiales para poderlas meter al mar, además de que contarán con aparatos para practicar el snorkel y con bastones que no se entierran en la arena, pantallas táctiles y camastros que no requiere bajarse la persona para meterse al mar.“Afortunadamente el Gobierno del Estado aceptó con mucho beneplácito esta propuesta y se desarrolló un proyecto y ese proyecto ya no sólo va a ser la pura playa. Cuastecomates se va a convertir en la primera comunidad incluyente de México, lo que va a tener impacto a nivel mundial”.Explicó que las características de la playa de Cuastecomates son ideales porque se trata de una bahía que cuenta con la accesibilidad adecuada, es de arena fina pero firme, sus aguas son muy tranquilas y su oleaje bastante suave “lo que permite adaptar los andadores”, además de que no llega a 200 el número de pobladores del lugar.EL DATO:

El alcalde de Cihuatlán dijo que la primera etapa de la construcción de la playa incluyente concluirá en diciembre entrante, en tanto que el proyecto quedará totalmente concluido en diciembre de 2015.cr

