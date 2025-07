Sancionan a cinco municipios por opacos

Debido a que en sus portales no se contaba con información suficiente para el usuario y no se daba respuesta a algunas solicitudes de la población, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco (ITEI) sancionará a los ayuntamientos de Tonalá, Jamay, Tala, Cihuatlán y Zapopan.De acuerdo con información proporcionada por la presidenta del organismo, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, el primer edil tonalteca, Jorge Arana, recibió una amonestación pública y una multa de 50 días de salario mínimo (3 mil 200 pesos) debido a un incumplimiento registrado en 2013 cuando no se publicó la nómina ni el presupuesto de egresos de los últimos seis años.Agustín Velasco, presidente de Jamay y Jesús Huerta Aguilar, su homónimo en Cihuatlán también fueron opacos en la página web de sus respectivos municipios municipio y merecieron la misma multa que Arana.El organismo multó también con 10 días de salario mínimo a Jorge González Pérez, tesorero municipal de Tonalá debido a que no entregó en los tiempos de ley la información solicitada por un ciudadano.También fue sancionado el ex secretario general y ex titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tala, Roberto Franco Arias, así como David Antonio Wong Avilés, ex titular de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud de Zapopan.

