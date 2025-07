Una tradición de reyes

Rellena o tradicional por igual llegarán a la mesa, trabajos y oficinas de los jaliscienses. Se trata de las tradicional Roscas de Reyes que se consume el 6 de enero en México acompañada de un rico chocolate caliente, mezclándose así costumbres prehispánicas y españolas.

Lo principal para su elaboración son frutos secos como el membrillo, tejocote, la biznaga, manzana, entre otros. Además de mantequilla, canela, leche y huevo. Según la tradición, a quien le salga el “monito”, que representa al Niño Jesús, será anfitrión de otra celebración “El Día de la Candelaria” y deberá compartir tamales con su familia, amigos o compañeros de trabajo el día 2 de febrero.

Luis Francisco Pérez Ramírez tiene quince años de panadero (prácticamente la mitad de su vida), está encargado de la preparación de más de mil roscas de Reyes en tres días para seguir con la tradición. Es descendiente de don Claro Ramírez, fundador hace cien años de la panadería más antigua de la cabecera municipal de Zapopan, “La Imperial”. Otra particularidad que les ha tocado preservar, es trabajar con horno de ladrillo en vez del convencional.Variaciones

Desde el corazón de “La Imperial”, el panadero comentó a La Crónica de Hoy Jalisco que ha notado un cambio importante en los monitos que son colocados dentro del pan.“La figura ha variado mucho, antes era un monito muy chonchito o gordito, pero ahora son flacos. Seguramente es para ahorrarse plástico al momento de su fabricación, están a dieta los monitos. Es un cambio muy ligero pero si se nota la diferencia. Bueno, las nuevas generaciones ya no lo perciben, pero como yo que tengo quince años haciendo roscas, me acuerdo de aquellos monitos regordetes”.Por cada rosca lo tradicional es colocar de cinco a seis monitos, pero en pedidos especiales el cliente es el que determina cuantos llevará y en ocasiones suelen colocar 10 o más. “Eso solamente puede significar una cosa, la situación económica le sigue pegando duro a las familias y es necesario incrementar el número de monitos para que el 2 de febrero no se les haga tan pesado comprar los tamales”.Quemadas

Elaborar más de mil roscas en tres días en horno de ladrillo no es tarea fácil, especialmente al tener que luchar contra el tiempo. Las quemadas están a la orden del día más que en otras fechas al duplicarse el personal para cumplir con los encargos y sacar cada rosca del horno para sustituirla por otra.Proceso

“Por cada rosca nos tardamos en su preparación un promedio de cuatro a cinco horas desde revolver la masa, dejarla reposar, hasta hacer la figura y poner los ingredientes encima. En nuestro horno caben por cada treinta minutos, un promedio de 20 roscas bien acomodadas de tamaño regular”Rosca especial

Después de cumplir con su trabajo los panaderos se dan un gusto y es prepararse una rosca a su antojo. “No se nos quitan las ganas de comer rosca después de preparar cientos, al contrario, a diferencia de las demás, las preparamos con los ingredientes que nosotros queremos.A tiempo

Recomendó el encargado de “La Imperial” que al comprar una rosca en cualquier lugar, sea consumida antes de los cuatro o cinco días, porque después se hace dura.

