Protestan contra taxis "piratas" y "ejecutivos"

Al menos un centenar de taxistas se manifiestan para exigir a la autoridad la salida de circulación de al menos 400 taxis pirata a los que se suman los llamados "ejecutivos", que ofrecen el mismo servicio en camionetas que no cuentan con ningún permiso y les roban el pasaje.Los taxistas legales se apostaron frente a la monumental Plaza de Toros y de ahí partieron en caravana por la Calzada Independencia. El destino es Palacio de Gobierno donde solicitarán al ejecutivo se meta en cintura a los piratas.Pero las quejas de los taxistas no terminan ahí. La Secretaría de Movilidad realizará un registro para identificar a los que trabajan en regla y a los que no, pero agarrará parejo, es decir que a todos los taxistas les cobrará 4 mil pesos para sumarlos al nuevo modelo. Aunado a ello, son los propios trabajadores del volante y mutualidades los que tendrán que pagar la pintura de sus coches con los nuevos colores para carros de sitio: gris y amarillo como también se estableció por parte de la Semov. En la zona metropolitana de Guadalajara hay más de 3 mil taxis.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .