Prevalece la tortura en Jalisco, reconoce Felipe Álvarez Cibrián

Las quejas por tortura han disminuido en Jalisco, sin embargo, este problema aún está presente en el estado, reconoció el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante su informe anual de actividades.Sin comprometer a ninguna institución del estado en las prácticas de tortura que se han presentado, Álvarez Cibrián presentó como acierto que se han aumentado las recomendaciones ante el número de quejas, que dijo, han venido a la baja desde el año 2007 a la fecha.“Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2006, de nueve años, este organismo defensor emitió un total de 13 recomendaciones en respuesta a 813 quejas por tortura, en contraste en el periodo que comprende en la actual administración, se han emitido 30 recomendaciones en respuesta a 190 quejas”, dijo Álvarez Cibrián.En la presentación de cifras y datos oficiales que se registraron en el periodo correspondiente al 2014, Álvarez Cibrián dijo no deber nada en cuanto al desahogo de quejas presentadas, pues en total se recibieron 12 mil 69 expedientes que aseguró se les dio salida a todos y cada uno de ellos en un plazo no mayor a los 10 meses de presentada la queja, emitiéndose un total de 875 medidas cautelares, mil 56 recomendaciones, 41 recomendaciones públicas; todas ellas aceptadas al 100 por ciento por parte de los señalados.Apuntó que se han sancionado a 273 servidores públicos, siete de ellos presentados ante un juez penal y sólo uno de ellos recibió sentencia condenatoria.El rezago por parte de la CEDHJ viene en el interior del estado, pues el titular de los Derechos Humanos en Jalisco reconoció su incapacidad para llegar a los municipios que no estén en la zona metropolitana de Guadalajara.

